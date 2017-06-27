الرياض - خالد المصيبيح

يبدأ غدا الأربعاء عدد كبير من الأندية السعودية استعداداتها للموسم المقبل بتجمع لاعبيها قبل خوض معسكرات خارجية يتم خلالها الاستعداد للموسم الجديد او المشاركة في بطولات سواء رسمية او ودية.

فقطبا العاصمة النصر والهلال يشاركان في البطولة العربية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يوليو الى 5 من اغسطس المقبل، واذا كان النصر سيشارك بجميع لاعبيه في البطولة فان مدرب الهلال الارجنتيني رامون دياز اصر على اراحة لاعبيه والمشاركة بالفريق الاولمبي ولكن الاتحاد العربي رفض ذلك وقال من اهم شروط البطولة المشاركة بالفريق الاول مما دعا ادارة الهلال الى تطعيم الفريق بعدد من لاعبي الفريق الاول الذين اختارهم دياز امثال ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب.

ويشارك الاتحاد في بطولة تبوك الدولية الثانية بعد ان وضع مدرب الاتحاد التشيلي سيرا البطولة في اجندة استعداداته للموسم المقبل، واصفا البطولة بالقوية بسبب مشاركة عدد من الفرق القوية.

وكان الاتحاد قد شارك في البطولة الاولى وحل ثالثا فيما فاز الوداد المغربي باللقب الاول.

وفي الأهلي يستعد لاعبوه لإقامة معسكر اعدادي في النمسا بعد اكتمال عناصر الفريق وانضمام اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب السعودي امام استراليا في الثامن من يونيو الجاري.

وأدرج مدرب الفريق الجديد الأوكراني ريبروف في جدول المعسكر ان يلعب الفريق عددا من اللقاءات القوية مع عدد من الفرق العربية.

وفي الشباب، مازال مدرب الفريق سامي الجابر ينتظر استمرار لاعبي الفريق حسن معاذ واحمد عطيف مع الفريق بمحاولة تجديد عقديهما بعد ان وصفهما بالمهمين مع الفريق الذي اعتمد فيه سامي في الموسم الماضي على عدد كبير من اللاعبين الشباب فيما تظل عودة لاعب الفريق السابق ناصر الشمراني الأهم لدى سامي.

وقد اقترب الشمراني من الاتفاق مع ادارة الشباب على العودة بعد ان لعب للهلال قبل ان يكمل موسمه مع العين الإماراتي الذي فضل عدم استمراره.

واستغلت معظم الاندية السعودية فترة الصيف الحالية بإبرام عدد من الصفقات سواء للاعبين الأجانب او المحليين ومازال عدد منها يفاوض حاليا لاعبين من مختلف الدول والاستغناء عن عناصر شاركت في الموسم الماضي ولم يكن اداؤها مقنعا الا ان الفريق الابرز في هذا المجال هو الصاعد الجديد الفيحاء الذي ابرم عدة صفقات جيدة مع عدد من اللاعبين المحليين بخلاف تعاقداته مع لاعبين اجانب.

وبرر سعود الشلهوب رئيس النادي ذلك بقوله اننا نحتاج اولا الى تثبيت اقدامنا في الدرجة الممتازة.

وحول لاعب الاتحاد المصري محمود كهربا تنتظر ادارة الاتحاد من نظيرتها في الزمالك تقليص المبلغ المالي المرتفع الذي فرضته من اجل اعادته للاتحاد وترغب ادارة الاتحاد في وجود كهربا بعد ان قدم موسما رائعا مع الفريق وأسهم معه في نتائج ايجابية.