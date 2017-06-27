القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يشهد ستاد بتروسبورت، في السادسة مساء بتوقيت الكويت، آخر لقاءات الجولة الـ 32 من مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم، حيث يحتل الزمالك الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 42 نقطة، وشهدت تدريبات الزمالك، اهتمام البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق بالنواحي البدنية والخططية.

وفي شأن متصل، رفضت ادارة الزمالك العرض الأولي من نادي اتحاد جدة السعودي، لضم محمود عبدالمنعم «كهربا» جناح الفريق الأبيض مقابل مليون و300 ألف دولار (ما يوازي أكثر من 23 مليون جنيه مصري) وعلى سبيل الاعارة لموسم جديد.

وطلب الزمالك 5 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة، و15 مليون دولار للموافقة على بيعه بشكل نهائي إلى أي فريق يرغب في ضمه.

ويتواجد مندوب من نادي اتحاد جدة السعودي في القاهرة للتفاوض من أجل استعارة اللاعب، مدعوما برغبة «كهربا» في مواصلة اللعب للنادي السعودي، وتمسك مسؤولي اتحاد جدة وجماهيره من جهة أخرى باللاعب.

ومن المتوقع ان يتقدم نادى الاتحاد بعرض جديد، ليصل إلى مليون و600 ألف دولار.

«السد العالي»

وفي صفقة مصرية ـ سعودية اخرى، اكدت مصادر نادي وادي دجلة ان التعاون السعودي اقترب رسميا من ضم الحارس الدولي المصري عصام الحضري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى ان رئيس وادي دجلة ماجد سامي صرح بأن ناديه سيقيم حفل تكريم كبير للحارس التاريخي للكرة المصرية مع انتقاله فعليا الى التعاون السعودي.

وأوضحت المصادر أن محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، توصل لاتفاق نهائي مع الحضري، على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة قريبا جدا.

وكان نادي التعاون أعلن عقب قرار رفع الحظر الذي كان مفروضا على تعاقدات الأندية مع حراس مرمى أجانب، أنه بصدد البحث عن تدعيم مركز حراسة المرمى، بحارس أجنبي بناء على توصية من البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق التعاون.

الأهلي في زامبيا

من جهة اخرى، غادر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي إلى زامبيا صباح امس الاثنين من أجل الترتيب لبعثة الأهلى قبل مباراة زاناكو في دورى أبطال أفريقيا.

تغادر القاهرة فجر غد الاربعاء بعثة فريق النادي الاهلي إلى زامبيا فجر لمواجهة زاناكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لدوري المجموعات الأفريقي، وسبق عبدالحفيظ البعثة من أجل الترتيب لها هناك فيما يتعلق بفندق الاقامة ملاعب التدريب.

ويحتاج الأهلي الى الفوز أو التعادل مع بطل زامبيا من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية بعدما خسر في الجولة الماضية من الوداد بالمغرب، ويترأس البعثة اللواء شرين شمس المدير التنفيذي للأهلي.

الزوجي المصري رابع العالم في الخماسي

يواصل الاتحاد المصري للخماسي الحديث استعداداته لاستضافة نسخة بطولة العالم القادمة في الفترة من 21 إلى 29 أغسطس المقبل.

وتقام حاليا نسخة في مدينة فيلنيوس عاصمة لتوانيا احتل فيها الزوجي المصري المختلط المركز الرابع، فازت إيرلندا بذهبية الزوجي المختلط.

واحتفظ الزوجي الإيرلندي المكون من آرثر لانيجان أوكيفي، وناتاليا كويل باللقب الذي تحقق في 2016 بعد حصد 1499 نقطة.

وجاء الثنائي الفرنسي المكون من فالنتين براديس، وجولي بلحمري في المركز الثاني، بينما ذهبت البرونزية للثنائي الروسي المكون من ألكسندر سافكين وجولناز جوبايدولينا.

وأحرز الثنائي المصري المكون من ياسر حفني وهايدي مرسي المركز الرابع، برصيد 1453 نقطة.