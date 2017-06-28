القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

احتشد نجوم الأهلي وبعض نجوم الكرة المصرية، في حفل زفاف زميلهم رمضان صبحي المحترف في ستوك سيتي الانجليزي على حبيبة إكرامي ونجلة إكرامي الحارس التاريخي للأهلي، وشقيقة الحارس الحالي للمنتخب والأهلي شريف إكرامي، وكانت الملاحظة الأبرز في هذا الحفل تأثر بالأجواء الانتخابية التي تسيطر على النادي الأهلي هذه الأيام، استعدادا لانتخابات مجلس الإدارة المرتقبة في اكتوبر المقبل، حيث تغيب عن حضور الحفل كل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بقيادة محمود طاهر، عندما علموا بحضور حسن حمدي رئيس المجلس السابق، ونائبه محمود الخطيب والمرشح المنتظر لرئاسة الأهلي في دورته القادمة وأحيا الحفل «الهضبة» عمرو دياب.

وحرص حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق ونائبه محمود الخطيب نجم الكرة المصرية على حضور حفل زفاف رمضان صبحي، بناء على الدعوة التي تم توجيهها لهما من إكرامي الشحات زميل الملاعب ووالد العروس والذي تربطه بهما صداقة قوية تمتد لعشرات السنين.

واستغل رمضان صبحي عدم ارتباط فريقه الإنجليزي بأي مباريات بسبب فترة الراحة التي يشهدها الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي وقرر إقامة حفل زفافه على شقيقة إكرامي، بعد أن قام بتجهيز عش الزوجية منذ وصوله للقاهرة.

وحضر حفل الزفاف كل نجوم النادي الأهلي، حسام غالي قائد الفريق ومروان محسن ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وعمرو السولية وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد عادل عبد المنعم وحسين السيد وعمرو جمال وأحمد الشيخ وباسم على وكريم نيدفيد ومحمود حسن تريزيغيه المحترف بنادي أندرلخت البلجيكي.

وبعد التجمع في حفل زفاف حبيبة ورمضان، تجمع لاعبو الأهلي مرة اخرى بعد ساعات، لأداء المران الأخير للفريق بملعب مختار التتش قبل السفر إلى زامبيا صباح اليوم لملاقاة فريق زاناكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات الأفريقي.

وحرص حسام البدري، خلال التدريبات معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين في المباريات الماضية سواء محليا أو أفريقيا وأهمها عدم التمركز الجيد داخل منطقة جزاء المنافسين مع بطء التمرير.

وينتظر أن يعلن البدري عقب المران عن مجموعة اللاعبين المقرر أن يسافروا مع البعثة الحمراء التي يترأسها شرين شمس المدير التنفيذي للنادي.

عودة محدودة للجماهير

يدرس وزير الشباب والرياضة م. خالد عبدالعزيز مع اتحاد الكرة برئاسة م. هاني أبوريدة، اقتراحا لعودة الجماهير في الموسم القادم لبطولة الدوري الممتاز.



وينتظر وزير الرياضة ومجلس الجبلاية معرفة الفرق الهابطة للدوري القسم الثاني لهذا الموسم، بالإضافة إلى سلوك الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة العربية لحسم بشكل نهائي عودة الجماهير في بطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يتضمن المقترح الذي تتم دراسته من وزارة الرياضة والجبلاية عودة الجماهير بأعداد محددة، بالإضافة إلى خوض المباريات بين الفرق الجماهيرية بدون جمهور.

من ناحية اخرى، يتابع وزير الشباب والرياضة استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم للشباب تحت ١٩ سنة لكرة السلة التي تنطلق في القاهرة السبت المقبل.

وضمت القائمة المصرية 12 لاعبا وهم سيف الصناديلي، ومحمد أسامة، محمد رضا، وعمر إيهاب، عبدالرحمن الجندي، وعمر الألفي، عصام تامر، وعبدالرحمن سمير، أحمد خلف، وعمر عزب، ومحمد ناصر، وعمر الشيخ.