تغلب منتخب العراق الأولمبي على نظيره السوري 2-0 وديا على ملعب كربلاء الدولي، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات كاس آسيا دون 23 سنة الشهر المقبل في السعودية.



وسجل الهدفين أيمن حسين (57) وفرحان شكور (87 من ركلة جزاء).



ويلتقي المنتخبان في ودية ثانية على الملعب ذاته.



وهذه أول مباراة ودية تقام على هذا الملعب بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر عن إقامة المباريات الودية في الملاعب العراقية.



وسبق أن استضاف العراق مباراة دولية ودية بعد رفع الحظر على ملعب البصرة فاز فيها منتخبه على نظيره الأردني 1-0 مطلع الشهر الجاري.