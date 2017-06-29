الألماني وينفريد شيفر دخل ضمن قائمة المدربين الأجانب المرشحين لتولى القيادة الفنية للإسماعيلي في الموسم المقبل

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تغادر القاهرة اليوم بعثة فريق نادي الزمالك لكرة القدم، بقيادة المدير الفني البرتغالي أغوستو إيناسيو استعدادا لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وشهدت القائمة استبعاد باسم مرسي مهاجم القلعة البيضاء، لأسباب فنية وعودة أيمن حفني صانع الألعاب من جديد بعد غيابه لفترة طويلة وبعد تدخل مرتضى منصور رئيس النادي.

وقبل هذه الرحلة الافريقية المهمة، حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على مضيفه بتروجيت بثنائية دون رد، على ملعب بتروسبورت في ختام الجولة 32 من الدوري المصري.

سجل ثنائية الزمالك الثنائي النيجيريان معروف يوسف وستانلي أوهاويتشى في الدقيقتين 24 و46، وأهدر بتروجيت ضربة جزاء عن طريق مصطفى شبيطة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 63 نقطة محتلا المركز الثالث، وتجمد رصيد بتروجيت عند 42 نقطة في المركز الثامن، بقيادة مديره الفني محمد يوسف.

الهدوء كان سمة بداية المباراة، ونال شوقي السعيد مدافع الفريق الأبيض البطاقة الصفراء للخشونة، مع تقدم محمد مجدي مدافع الزمالك بضربة رأس بلا خطورة، ووجه أحمد توفيق تسديدة ضعيفة بعيدة عن المرمى.

وسجل النيجيري معروف يوسف هدف التقدم بعد تمريرة سحرية من شيكابالا، استغلها لاعب الوسط الموهوب وأودعها الشباك ببراعة.

وحصل النيجيري تيدي لاعب بتروجيت على ضربة جزاء بعدما تسلم الكرة بشكل رائع، مستغلا تهور من مدافع الزمالك محمود الونش، لينال الأخير إنذارا ويهدر مصطفى شبيطة ضربة الجزاء في الدقيقة 40.

وتصدى أحمد الشناوي لتسديدة قوية من اللاعب كريم طارق، قبل أن يحرز النيجيري ستانلي هدفا رائعا بعد مراوغة لحارس الفريق البترولي، ليسجل الهدف الثاني للزمالك مع نهاية الشوط الأول.

وسيطر الزمالك من جديد على وسط الملعب مع استمرار التقدم الأبيض ولم يستطع بتروجيت تهديد مرمى الشناوي.

وبهدفه المبكر في شباك بتروجيت، أنهى النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط فريق الزمالك، صياما طويلا عن تسجيل الأهداف مع فريقه، دام 18 شهرا كاملة.

ويعد هذا الهدف الأول ليوسف هذا الموسم مع الزمالك، بجانب أنه أول هدف يسجله اللاعب النيجيري منذ يوم 28 ديسمبر 2015، وكان في مرمى بتروجيت أيضا.

شيفر والدراويش

واستعدادا للموسم الجديد، دخل الألماني وينفريد شيفر ضمن قائمة المدربين الأجانب المرشحين لتولى القيادة الفنية للإسماعيلي في الموسم المقبل، وسط أنباء عن قطع مسؤولي الدراويش شوطا كبيرا في المفاوضات مع شيفر، وتوجه إدارة الاسماعيلى عجزا كبيرا في التمويل سواء لراتب المدرب المنتظر، أو للصفقات الجديدة.

وتولى شيفر تدريب العديد من الفرق والمنتخبات أبرزها منتخب الكاميرون ويحمل سيرة ذاتية قوية وأبدى ترحيبا بتولي القيادة الفنية للإسماعيلي.

وجار التفاوض بين إدارة الدراويش وشيفر على الأمور المالية وتفاصيل العقد خلال الساعات الحالية قبل إتمام التعاقد معه بشكل نهائي.