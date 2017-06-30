ستجد فرق الصدارة نفسها تحت ضغط مواجهات صعبة في المرحلة 22 من بطولة سورية لكرة القدم التي تنطلق اليوم الجمعة بثلاث مباريات تجمع حطين مع الطليعة في اللاذقية والنواعير مع الفتوة في حماه والحرية مع جبلة في حلب.

ويلتقي غدا السبت في حمص الكرامة مع الجيش.

وتختتم المرحلة بعد غد الأحد فيلتقي في العاصمة الوحدة مع تشرين والشرطة مع الاتحاد والجزيرة مع المجد، وفي حمص الوثبة مع المحافظة.

ويتطلع حطين الخامس (34 نقطة) إلى البقاء في دائرة الكبار عندما يلتقي ضيفه الطليعة التاسع (23 نقطة) في مواجهة متكافئة مع أفضلية نسبية لحطين بعاملي الأرض والجمهور. وتعادلا ذهابا 1-1.

وسيكون البحث عن النقاط للابتعاد عن مقاعد الهبوط الأربعة هاجس النواعير الحادي عشر (22 نقطة) وكذلك ضيفه الفتوة الرابع عشر (20 نقطة) في مباراة صعبة ومفتوحة باحتمالاتها لتقارب المستوى. ذهابا فاز النواعير 1-0.

وذات الهاجس ينطبق على لقاء حلب بين الحرية السادس عشر الأخير (11 نقطة) وضيفه جبلة الثالث عشر (21 نقطة) مع الإشارة إلى ضعف حظوظ الحرية في البقاء ضمن دوري الكبار على عكس جبلة الذي سيقاتل بحثا عن النقاط. ذهابا فاز جبلة 3-صفر.