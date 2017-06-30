لا بديل لبطل مصر عن الفوز لاستعادة صدارة المجموعة الرابعة

إنبى يلتقي الإنتاج الحربي وتأجيل مباراة الإسماعيلي وبتروجيت 48 ساعة القاهرة - سامي عبد الفتاح

يدخل الصراع في المجموعة الرابعة ببطولة افريقيا للأندية الابطال مع الجولة قبل الأخيرة والتي تشهد غدا في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت لقاء مصيريا للأهلي مع مضيفه زاناكو الزامبي، في حين يحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على القطن الكاميروني. ويحتل زاناكو صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الأهلي، ويحل الوداد البيضاوي، في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويقبع القطن في المركز الأخير بلا نقاط.

وحشد حسام البدري المدير الفني للأهلي وأفضل عناصره لمباراة اليوم التي يخوضها بحسابات معقدة جدا، لا ينفعها سوى الفوز في مواجهة المنافس القوي «زاناكو»، حيث يقام اللقاء على ملعب المباراة «هيرو ستاديوم».

يذكر أن الزمالك سيخوض غدا مواجهة مماثلة أمام مضيفه كابس يونايتد بطل زيمبابوى، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.

وفي مسابقة الدوري المصري لكرة القدم تقام اليوم الجمعة مباراة واحدة ضمن الجولة 33 فيلتقي انبي مع الإنتاج الحربي، فيما تأجلت مباراة الإسماعيلي وبتروجيت لمدة 48 ساعة.

إيناسيو يأسف

ويقود البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك التدريب الرئيسى اليوم استعدادا لمباراة الغد، ورغم تركيزه مع فريقه الا ان ايناسيو ابدى حزنا كبيرا لخسارة منتخب بلاده البرتغال أمام تشيلي في نصف نهائي كأس العالم للقارات بروسيا، مؤكدا ان المنتخب البرتغالي لم يكن محظوظا على الاطلاق.

وأضاف «المباراة كانت سجالا بين الطرفين، وكلاهما أضاع عدة فرص».

واختـــتم البرتغــالي حديثه بالدفاع عن مواطنه كريستيانو رونالدو قائلا «أدى ما عليه في المباراة، فهو لا يمكنه القيام بكل شيء».

أكبر لاعب

أكدت «الأنباء» خبر انتقال الحارس المصري عصام الحضري إلى نادي التعاون السعودي، رغم نفي الحضري بنفسه هذا الخبر في حينه قبل أسبوعين، ثم أكده رئيس نادي وادي دجلة ماجد سامي لاحقا الأسبوع الماضي، حتى اعلن نادي التعاون اتمام الاتفاق مع الحضرى (44 عاما) لمدة موسم واحد قابل للتجديد، مستغلا قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح باب التعاقد مع حراس أجانب لأول مرة.

وحقق الحارس المصري المخضرم مع هذه الخطوة الاحترافية الجديدة عدة أرقام غير مسبوقة، أهمها انه اصبح أكبر اللاعبين سنا في تاريخ الدوري السعودي لكرة القدم، محطما رقم حسين عبد الغني ظهير أيسر النصر، الذي شارك لآخر مرة الموسم الماضي بعد تخطيه الأربعين بشهرين.

وبات الحضري أول حارس أجنبي محترف في تاريخ الكرة السعودية، حيث لم يسبق أي ناد آخر التعاون في الاستفادة من قرار اتحاد الكرة والحصول على توقيع حارس مرمى هذا الصيف.

وحطم الحضري رقمه الشخصي كأكبر لاعب مصري يحترف بالخارج عموما، وفي الدوري السعودي خصوصا.

ويعد نادي التعاون السعودي الفريق التاسع في مسيرة الرحالة عصام الحضري، الذي بدأ مشواره مع كرة القدم في ناديه الأصلي دمياط، وتم تصعيده للفريق الأول وعمره 20 عاما وبالتحديد عام 1993، ولعب مع الفريق بالدوري المصري، وانضم للمنتخب الأولمبي الفائز بلقب دورة الألعاب الأفريقية عام 1995.

وانتقل الحضري إلى الأهلي عام 1996، ليبدأ رحلة التألق وحصد البطولات التي استمرت 12 عاما كاملة، وحقق خلالها 25 لقبا، قبل أن يهرب بشكل مفاجئ إلى نادي سيون السويسري في فبراير 2008، في خطوة صدمت عشاقه من جماهير الأهلي.

ولعب الحضري في صفوف سيون لفترة قصيرة، وفاز رفقته بكأس سويسرا، قبل أن ينتقل للإسماعيلي في صيف 2009، ثم يرحل للزمالك في تجربة لم تدم طويلا، ثم انتقل للمريخ السوداني على مدار عامين في الفترة من 2011 إلى 2013.

وانضم الحضري إلى الاتحاد السكندري لفترة قصيرة، ثم رحل إلى وادي دجلة لمدة موسم.

وعاد الحضري إلى الإسماعيلي مرة أخرى، قبل العودة الى وادي دجلة من جديد ثم الانتقال الى التعاون السعودي.