أنهى نادي النصر السعودي علاقته بقائد الفريق الاول لكرة القدم حسين عبدالغني (40 عاما) بعد ثماني سنوات أمضاها مع فريق العاصمة.

وساهم عبدالغني خلالها في تتويج الفريق ببطولة الدوري عامي 2014 و2015 وكأس ولي العهد 2014.

وجاء فك الارتباط بين النادي واللاعب بموافقة الطرفين، إذ إن عقد اللاعب يتبقى منه موسم كامل.

وكتب الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد سنوات من الوفاء والتضحية لناديك النصر نودعك اليوم ونشكر لك كل ما قدمت ونتمنى لك التوفيق».

وقدم عبدالغني الشكر لرئيس النادي ورجال النصر وجماهيره العاشقة على ما وجده منهم طوال مشواره مع الفريق من حيث الدعم أو التشجيع والوقفة الصادقة التي كان لها الأثر الأبرز خلال مسيرته مع الفريق.

وأعرب عبدالغني عن شكره لزملائه اللاعبين على وقفتهم ومساندتهم له كقائد للفريق، مبينا أن ما تحقق من نجاحات كان ثمرة وتضافر تلك الجهود المخلصة من الجميع.

ووجه اللاعب المخضرم رسالة الى جماهير النصر قال فيها «عهدتكم أوفياء محبين صادقين مخلصين لناديكم ولنجومكم، النصر يحتاج الى وقفتكم ومساندتكم الدائمة حتى يكون في القمة دائما».

وكان اللاعب قدم مستويات جيدة خلال مسيرته مع النصر في السنوات الفائتة، لكن في الموسم المنصرم بدأت مشاكله تطفو على السطح سواء مع الجهاز الفني أو الاداري أو اللاعبين.

واستبعد من قبل المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي أقيل بطريقة غير مباشرة من أجل عودة اللاعب الذي وجد نفسه أساسيا في المباراة النهائية لمسابقة كأس ولي العهد التي خسرها الفريق أمام الاتحاد بهدف، الأمر الذي أثار حفيظة جماهير النصر التي اتهمت الإدارة بمحاباة اللاعب وطالبت بإبعاده عن الفريق نهائيا.