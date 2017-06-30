القاهرة - سامى عبد الفتاح

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع قبل الأخير لمسابقة الدوري الممتاز التي أحد طرفيها من الأندية المشاركة في بطولات افريقيا ، وذلك بعد تحديد مواعيد مبارياتهما الافريقية.

وعلى ذلك سيلتقي سموحة وطلائع الجيش في السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 3 يوليو بستاد برج العرب ، بينما يلتقي الأهلي مع المصري في السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 4 يوليو على ستاد برج العرب ، فيما يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الخميس الموافق 6 يوليو في ستاد بتروسبورت.

وصرح الكابتن عامر حسين رئيس اللجنة أن مباراتي المصري والانتاج الحربي، الاسماعيلي والاتحاد السكندري ضمن الاسبوع الأخير سوف يتم تحديد موعديهما على ضوء النتائج الأخيرة تحسبا لوجود منافسة على أحد مراكز المربع الذهبي