جماهير طنطا تحتفل بالبقاء في الدوري الممتاز.. وحزن في الشرقية بعد الهبوط

القاهرة - سامي عبدالفتاح

استقر حسام البدري المدير الفني لفريق الاهلي لكرة القدم على البدء بالمهاجم أحمد حمودي، والنيجيري جونيور اجايي، في قيادة هجوم الأحمر، أمام زاناكو الزامبي، في اللقاء الحاسم الذي يقام في الرابعة عصر اليوم بتوقيت الكويت في العاصمة لوساكا، في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البدري للاعبيه على احتياج الاهلي للفوز على أقوى فرق المجموعة الرابعة، لاستعادة الصدارة، حيث يحتل زاناكو الترتيب الاول برصيد 10 نقاط، بينما الاهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، كما يلتقي اليوم الوداد البيضاوي مع القطن، وينافس الوداد بقوة لانتزاع الصدارة ايضا.

واعتمد البدري خلال المران الأخير للفريق على حمودي بشكل أساسي كجناح أيمن بعد تألقه اللافت في لقاء إنبي الأخير بالدوري، وظهر اللاعب بمستوى طيب.

واستقر البدري، على التشكيلة التي تخوض المباراة، والتي ستضم: شريف إكرامي، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودي، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا، والنيجيري جونيور أجايي.

جماهير طنطا تحتفل

احتفلت جماهير محافظة الغربية ومدينة طنطا، ببقاء فريق طنطا في الدوري الممتاز، بعد ان تأكد بقاؤه رسميا بالنقطة 31، التي نالها بعد تعادله 2-2 مع فريق الشرقية في مباراة قوية وعصيبة، وبسبب هذا التعادل، هبط الشرقية رسميا الى القسم الثاني محتلا المركز الأخير..

ورفع الشرقية رصيده بهذا التعادل إلى 23 نقطة، قابعا في المركز الأخير (الـ 18)، ليودع الدوري بعدما اتسع الفارق بينه والداخلية، صاحب المركز الـ 15، إلى 5 نقاط، قبل الجولة الأخيرة.

وشهدت المباراة تهديدات من فريق الشرقية بالانسحاب وعدم استكمال اللقاء في الشوط الثاني، اعتراضا على عدم احتساب ضربة جزاء لصالحه قرب نهاية الشوط الأول. ومع هبوط الشرقية رسميا يشتعل الصراع الآن بين اندية الداخلية واسوان والنصر للتعدين لهبوط اثنين منهما الى القسم الثاني.

واشعل الداخلية صراع البقاء في الأضواء، بعد الفوز على مضيفه وادي دجلة 2-1 على ملعب الدفاع الجوي. ورفع الداخلية رصيده بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، وتقدم خطوة نحو البقاء بالدوري، وتجمد رصيد وادي دجلة عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

فيما انتزع المقاولون العرب تعادلا قاتلا في اللحظات الأخيرة مع أسوان بهدف لكل منهما، على ملعب الجبل الأخضر بالجولة ذاتها.

ورفع أسوان رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، وارتفع رصيد المقاولون إلى 43 نقطة في المركز الثامن.

وضمن فريق مصر المقاصة وصافة الدوري المصري بشكل رسمي، بعد الفوز الساحق على حساب ضيفه النصر للتعدين بنتيجة 4 -1، بالجولة الثالثة والثلاثين. ورفع المقاصة رصيده بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، إلى 71 نقطة ليرفع الفارق بينه وبين الزمالك صاحب المركز الثالث إلى 8 نقاط، وتتبقى للفريق الأبيض مواجهتان بالمسابقة.

وضمن المقاصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال العام المقبل لأول مرة في تاريخه، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين بقيادة مديره الفني أحمد عبدالمنعم «كشري»، عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.

نهاية علاقة النسب بين كهربا والحضري

بعد 48 يوما قبل مرور 72 ساعة على تجديد اعارة محمود كهربا لنادي اتحاد جدة السعودي، وتعاقد عصام الحضري لنادي التعاون السعودي، وتسجيل هذه الحالة النادرة التي كانت ستجمع بين لاعب وحماه في دوري واحد، أعلن الحضري وكهربا نهاية علاقة النسب المرتقبة بينهما، بالإعلان عن فسخ خطوبة محمود عبدالمنعم «كهربا» مع شدوى ابنة الحضري، وهي الخطوبة التي كانت حديث المجتمع الكروي في الاسابيع الاخيرة، وكانت ايضا اسرع خطوبة، انتهت بكلمة «مفيش نصيب»، بعد 48 يوما فقط.

وأكد الحضري بالفعل فسخ الخطوبة، فيما أكد أحمد يحيى وكيل أعمال محمود عبدالمنعم «كهربا»، أن اللاعب فسخ خطبته على ابنة عصام الحضري، مشيرا الى أن العلاقة لم يكتب لها النجاح بين الطرفين، متمنيا التوفيق لهما فيما هو مقبل.

وقام محمود كهربا، بإزالة جميع الصور التي تجمعه بعصام الحضري بعد فسخ الخطوبة من كريمته، من على صفحته في «الانستغرام».