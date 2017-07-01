بيروت ـ ناجي شربل

تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لكرة القدم في 23 يوليو لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ولايتها 4 سنوات. وبات في حكم المؤكد فوز رئيس الاتحاد م.هاشم حيدر بالتزكية لولاية خامسة تواليا منذ 2001، تاريخ وصوله الى رئاسة الاتحاد على رأس لائحة احدثت تغييرا في المشهد الكروي اللبناني الذي كان قائما منذ عام 1985.

ولم يترشح احد لمنافسة حيدر على منصب الرئيس، علما ان الاتحاد اللبناني يطبق التعديلات الخاصة بلوائح الاتحاد الدولي «فيفا»، لجهة فصل انتخاب الرئيس عن اعضاء اللجنة التنفيذية، وتسمية موظف لمنصب الامانة العامة. ويتوقع ان تقتصر الانتخابات على عدد من المقاعد داخل اللجنة التنفيذية، في ضوء رغبة عدد من المرشحين الطامحين خوض السباق الانتخابي.



ويتوقع ايضا ان يحتفظ غالبية اعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين بمواقعهم، وخروج مدير العلاقات العامة جورج شاهين بقرار شخصي منه لتقدمه في السن. ومن المرشحين الجدد رئيس النادي الاجتماعي طرابلس عبدالله النابلسي وامين صندوق نادي الراسينغ بيروت جورج حنا ونائب نقيب الصحافة اللبنانية جورج سولاج الذي شارك في الولاية الاولى مع حيدر بين 2001 و2005، ويعتبر سولاج الاوفر حظا لخوض الانتخابات على اللائحة الرسمية برئاسة حيدر والتي ستضمن الفوز بأعضائها كاملة.



وحتى كتابة هذه السطور، لم تشهد البورصة الانتخابية إثارة، مع توقع الجميع بذل رئيس الاتحاد جهودا لتأمين الاجماع حول اللجنة التنفيذية الجديدة، بالتلازم مع الحرص على ترك المساحة للجميع للترشح وخوض الانتخابات والاستماع الى مطالب المرشحين وجمعياتهم. ويبقى العنوان العريض للجنة التنفيذية الجديدة، العمل على مشاركة لبنان في كأس آسيا بالامارات سنة 2019، في ضوء تصدر المنتخب ترتيب المجموعة الثانية التي تضم هونغ كونغ وماليزيا وكوريا الشمالية برصيد 6 نقاط من مباراتين.