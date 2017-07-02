القاهرة - سامي عبدالفتاح

تعادل الأهلي مع مستضيفه الزامبي زاناكو امس، سلبا بلا اهداف، في الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وبذلك بات رصيد الأهلي (8) نقاط، وزاناكو (11).

وجولة أفريقية جديدة للكرة المصرية، يمثلها فيها فريق الزمالك بقيادة البرتغالي ايناسيو، عندما يلتقي في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت مع كابس يونايتد بطل جنوب افريقيا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا، وسط أجواء تفاؤلية كبيرة بقرب تأهل الفريق الى دور الثمانية للبطولة الافريقية، خاصة بعد التعادل الايجابي بين اتحاد العاصمة الجزائري واهلي طرابلس الليبي بقيادة المدرب المصري طلعت يوسف، بنتيجة 1-1 في الجولة نفسها.

وأبدى لاعبو الزمالك ارتياحهم الشديد، ورضاهم عن نتيجة التعادل الإيجابي في اللقاء الذي جمعهما في الجولة نفسها.

وارتفعت الروح المعنوية للاعبين، الا ان ايناسيو طالب الجميع بعدم الاعتماد على نتائج الغير وبهذه النتيجة ارتفع رصيد اتحاد العاصمة والأهلي الليبي إلى النقطة الثامنة، وأصبحت فرص التأهل للزمالك كبيرة، حيث يحتاج للفوز أو التعادل اليوم، مع الفوز في المباراة الأخيرة على أهلي طرابلس، في الإسكندرية للتأهل رسميا للدور التالي.

وفي مواجهة افريقية أخرى، سقط فريق سموحة في فخ التعادل مع ضيفه زيسكو الزامبي 1-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الثالثة، ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تقدم زيسكو في الدقيقة 84 بهدف ياسر إبراهيم، لاعب سموحة في مرماه، وتعادل الفريق المصري في الدقيقة 90 بضربة جزاء، عن طريق البوركيني بانو دياوارا. ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، إلى 5 نقاط بالمركز الأخير، ورفع زيسكو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني. وبات مصير مؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة في خطر، وقرب إقالته مع نهاية الموسم لسوء نتائج الفريق.

الأهلي يعترض

وفي الدوري المحلي، خيم التعادل السلبي، على المباراة التي جمعت إنبي بضيفه الانتاج الحربي، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع إنبي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الانتاج الحربي عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلتقي اليوم في الجولة نفسها فريق الاسماعيلي مع بتروجيت. وفي شأن متصل، تجدد الصدام بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، بعدما رفض مسؤولو الاهلي قرار لجنة المسابقات بخوض مباراة المصري البورسعيدي يوم 4 يوليو الجاري بملعب برج العرب في الجولة الـ 33 للدوري. ويرى الأهلي أن الموعد الذي حددته لجنة المسابقات يمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الفريق، خاصة مع توالي المباريات المحلية والأفريقية التي يشارك فيها.

ويصل الأهلي للقاهرة من رحلة زامبيا فجر يوم 3 يوليو بعد 12 ساعة رحلة طيران وعليه السفر للإسكندرية فيما بعد لملاقاة المصري، ثم خوض مباراة القطن الكاميروني يوم 8 يوليو في الجولة الأخيرة بدوري المجموعات الأفريقي، وهو ما يعتبر عبئا كبيرا على لاعبي الفريق.