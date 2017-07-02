أقامت رابطة النقاد الرياضيين المصرية احتفالها السنوي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من القيادات الرياضية المصرية، وشهدت الاحتفالية تكريم الكاتب الصحافي سامي عبدالفتاح، مدير تحرير جريدة المساء، ومسؤول الرسالة الرياضية اليومية في «الأنباء» من القاهرة، حيث تسلم شهادة التقدير من نقيب الصحافيين الكاتب الصحافي عبدالمحسن سلامة ورئيس الرابطة محمد شبانة، وذلك تقديرا لإسهاماته خلال مشواره الصحافي الذي يزيد على 40 عاما، ولجهوده في تحكيم مسابقة التفوق الصحافي الرياضي بالنقابة، حيث تم اختياره ضمن هيئة التحكيم للمسابقة.