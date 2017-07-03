القاهرة - سامي عبدالفتاح

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة (تحت 19 عاما) التي تستضيفها مصر حتى 9 الشهر الجاري بمشاركة 16 منتخبا من خمس قارات، وذلك في اول حضور للرئيس المصري لحدث رياضي منذ انتخابه رئيسا للجمهورية. وألقى الرئيس المصري كلمة قصيرة رحب خلالها بالمشاركين وأعلن افتتاح البطولة على أرض مصر، وحضر الرئيس السيسي لقاء الافتتاح الرسمي بين منتخبي مصر وبورتوريكو بعد أن أقيمت مباراة بين أميركا وإيران وتغلب خلالها المنتخب الأميركي بنتيجة 108 – 48. وألقى رئيس اتحاد كرة السلة مجدي أبوفريخة كلمة أعرب خلالها عن شعوره بالفخر الشديد نتيجة استضافة هذا الحدث الكبير على أرض مصر، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على حضوره. وأكد رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة السلة تيبو كوليتييه، في كلمته أنه واثق من تنظيم مصر بطولة رائعة على أرضها. وحصد منتخب مصر للشباب فوزا صعبا على حساب ضيفه بورتوريكو بنتيجة 67 – 65، بالصالة المغطاة في ستاد القاهرة بالمباراة الافتتاحية للفراعنة بالمجموعة الثانية.

تقدم المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة 26 – 13 وتفوق في الشوط الثاني ووصلت النتيجة إلى 44 – 27 ولكن منتخب بورتوريكو انتفض في الشوط الثالث مع تراجع الفراعنة ووصلت النتيجة إلى 58 – 44 قبل أن تقترب النتيجة بقوة في الشوط الرابع.

وأعرب المدير الفني لمنتخب شباب مصر الإسباني خوان أورينغا، عن شعوره بعدم الرضا عن أداء الفريق في الشوط الرابع والذي كاد يضيع الفوز، موضحا أن المنتخب عانى قبل البطولة من إصابة بعض لاعبيه.