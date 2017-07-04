الأهلي يواجه المصري في برج العرب اليوم بالجولة الـ 34

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

في ليلة واحدة، أقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، المدير الفني البرتغالي ايناسيو، ثم أعاده الى منصبه، عقب خسارة الزمالك امام كابس يونايتد الزيمبابوي 1ـ 3 في الجولة الخامسة لبطولة الاندية الافريقية الابطال، وهي الخسارة التي اربكت الفريق الأبيض ووضعته في ذيل المجموعة الثانية لدوري الستة عشر.

وقال منصور ان هذه الخسارة درس له كي يفهم نصائحي له لأنه مدرب غير عادل ويطوع الخطة لصالح لاعب معين.

واضاف: «طلبت منه أكثر من مرة أن يكون هناك عدل، خاصة بعد أن دخل في صدام مع كل اللاعبين، وهناك لاعب يضع الخطة والتشكيل».

وأكد أن لاعبي الزمالك يجب أن يدخلوا معسكرا «مثل الجيش» في برج العرب كي يعرفوا قيمة النادي، وذلك استعدادا لمباراة أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وخسر الزمالك أمام كابس يونايتد الزيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتذيل الفريق المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.

ورفع الفريق المضيف بذلك رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم للمركز الثالث، ويتراجع الزمالك للمركز الأخير برصيد 5 نقاط، فيما يقتسم اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي صدارة المجموعة، بـ8 نقاط لكل منهما، لكن يتفوق الأول بفارق الأهداف، وبذلك يؤجل تحديد الفريقين المتأهلين إلى ربع النهائي للجولة الأخيرة.

الأهلي والمصري

من جهة اخرى، رفضت لجنة المسابقات الاستجابة لطلب الأهلي تأجيل مباراته مع المصري المقرر لها اليوم في برج العرب وتقام المباراة في السابعة مساء بتوقيت الكويت وضمن الجولة الـ 34 من المسابقة.

وواصل الإسماعيلي مسلسل انتصاراته في الدوري، بتغلبه على بتروجيت 2-0، في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

ويدين الإسماعيلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم بامبو، الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 19و53.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بتروجيت عند 42 نقطة في المركز التاسع.

موافقة أمنية

وفي شان آخر، تلقى اتحاد الكرة وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع في مباراة منتخبي مصر وأوغندا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 والمحدد لها يوم 5 سبتمبر المقبل ببرج العرب بالإسكندرية.

كما وافق الأمن على طبع ألف دعوة لمسؤولي الجبلاية لحضور المباراة المرتقبة، وحدد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم موعد المباراة الأولى بين منتخبي مصر وأوغندا في تصفيات كأس العالم في الرابعة من بعد ظهر يوم 31 أغسطس المقبل في كمبالا، فيما تقام المباراة الثانية بين الفريقين في الثامنة من مساء 5 سبتمبر المقبل بستاد برج العرب بالإسكندرية.

خسارة شباب السلة امام ليتوانيا

تلقى منتخب مصر هزيمة مريرة (50-88) أمام ليتوانيا، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، التي تقام حاليا على أرض الفراعنة.

قدم شباب مصر، عرضا متوسطا وخسر الشوط الأول (13-22)، ثم وصلت النتيجة الى (21-22) في الشوط الثاني وارتفعت النتيجة بعد نهاية الشوط الثالث إلى (33- 74).

ورغم صحوة الفراعنة في الشوط الرابع والتفوق في النتيجة، إلا أن الأمر لم ينجح في تغيير نتيجة المباراة.

وشهدت نفس المجموعة، فوز ألمانيا على بورتوريكو (69- 49).



وتصدر منتخب ليتوانيا المجموعة بـ4 نقاط، خلفه ألمانيا بـ3 نقاط، ثم مصر بنفس الرصيد، وبورتوريكو بنقطتين.

ويخوض المنتخب المصري، اللقاء الأخير بالمجموعة أمام ألمانيا، لحسم تأهل أحد الفريقين لدور الثمانية.