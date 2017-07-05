بيروت - ناجي شربل

شارك الثلاثي الإسباني من فريق برشلونة جيرار بيكيه وجوردي البا وايفان بوسكيتش في مباراة اعتزال كابتن منتخب لبنان السابق لكرة القدم رضا عنتر، والتي أقيمت على ملعب صيدا البلدي بعد ظهر أمس.

وحضر الثلاثي إلى بيروت على متن طائرة خاصة وأقيم عشاء على شرفهم شارك فيه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

كما عقد مؤتمرا صحافيا في مجمع سيتي سنتر بالحازمية، تحدثوا فيه عن مشاركتهم في المباراة وعن شؤون خاصة بالنادي الكتلوني.

في حين شكر عنتر لمنظمي المباراة مبادرتهم، واعلن الاستمرار في عالم المستديرة مدربا لنادي الراسينغ بيروت، على أن ينشئ لاحقا أكاديمية تحمل اسمه.

وكان عنتر أنهى في الموسم الأخير مع التضامن صور مسيرة حافلة له لاعبا، كان فيها اللبناني الأول يحترف في أوروبا مع هامبورغ الألماني في ٢٠٠٢، ثم لعب في الصين قبل العودة إلى ناديه الأم في صور، وهو حقق إنجازات مع منتخب الأرز أبرزها قيادته إلى الدور الرابع الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال البرازيل ٢٠١٤.