القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكد رئيس النادي الاهلي محمود طاهر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يرد حتى الآن على شكوى النادي في ملف هروب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق قائلا «تصرف كوليبالي، وأن وكيل اللاعب تحدث معه وحاول حل الأزمة ولم يستطع إقناعه»، موضحا أن كوليبالي لن يستطيع لعب الكرة مادام هرب من دون مبرر ولديه 3 أعوام في عقده.

ولم يستبعد طاهر صدور بطاقة دولية مؤقتة للاعب ولكنه سيتعرض مع ناديه الجديد لعقوبات قاسية ولن يستطيع الانتقال لأي فريق.

وشدد طاهر على طلب زيادة أعداد الجماهير في لقاء القطن الكاميروني يوم السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا إلى 30 ألف مشجع، مؤكدا أن نظام دخول الجماهير والطرح الإلكتروني للتذاكر نجح تماما.

ملف الانتخابات

وفي ملف الانتخابات القادمة في النادي الاهلي، والخلاف حول اللائحة الاسترشادية التي اصدرتها اللجنة الاولمبية المصرية، قال طاهر: إن اللجنة الأولمبية لا يحق لها تحديد عدد أعضاء مجلس القلعة الحمراء من خلال اللائحة الاسترشادية التي تم وضعها مؤخرا واعتمادها من مجلس النواب.

وأكد أن تشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى بقيادة رجائي عطية ومعه النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود ود.علاء مشرف يأتي لإعداد لائحة خاصة للانتخابات.

وأضاف: سيتم إعداد لائحة خاصة لإجراء الانتخابات وعرضها على مجلس الإدارة وتنقيتها وعرضها للتصويت على الجمعية العمومية.

وأكد أن مجلس الإدارة لا يهدف على الإطلاق لاستبعاد أي عضو أو مرشح من خوض انتخابات النادي قائلا: بشكل شخصي لدي قناعة ببند الـ8 سنوات وكنت أتمنى وضعه في اللائحة الاسترشادية وأتمنى وضعه في لائحة الأهلي الداخلية ولكن هذا البند لو تمت الموافقة عليه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي.

وأوضح أنه لا يفكر في استبعاد أي شخص سواء محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي الأسبق أو غيره من الانتخابات لأنه ليس سياسته العمل بنظرية المؤامرة.



وأشار إلى أن اللائحة التي سيتم إعدادها لنظام القلعة الحمراء ستكون استكمالا لمشروع لائحة وضعها المجلس السابق برئاسة حسن حمدي قائلا: الأهلي يليق به وضع نظامه الخاص ولا يملى عليه من جانب أي جهة حتى لو كانت اللجنة الأولمبية، وأتمنى حشد العمومية للحضور.

رونالدينيو في زيارة ثالثة

وصل أمس الى القاهرة النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو في زيارة سريعة لمصر التي شهدت بزوغ موهبته في مونديال الناشئين عام 1997، ونال على أرضها أول لقب في مسيرته الاحترافية.

وتوج رونالدينيو مع البرازيل بكأس العالم تحت 17 عاما، التي استضافتها مصر عام 1997، قبل أن يشق طريقه في مسيرة رائعة شهدت أيضا الفوز بكأس العالم 2002 مع المنتخب الأول.

وتأتى زيارة رونالدينيو اللاعب السابق لبرشلونة وميلان إلى مصر لتدشين مؤسسته الإنسانية بالتعاون مع شركة مصرية لصناعة الأدوية، لتوفير العلاج لغير القادرين بمختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع شركات عالمية ومؤسسات مانحة.

وقال رونالدينيو: أنا سعيد بزيارة مصر للمرة الثالثة، وأعتبرها فأل خير بالنسبة لي.

وزار رونالدينيو القاهرة للمرة الثانية، مع فريق برشلونة عام 2007 وساهم في الفوز 4-0 على الأهلي في مباراة ودية احتفالا بمئوية النادي المصري.

وكان ليونيل ميسي ـ أفضل لاعب كرة قدم بالعالم 5 مرات وزميل رونالدينيو السابق في برشلونة ـ زار مصر في فبراير الماضي للترويج للسياحة العلاجية من التهاب الكبد (سي).

وأصبح ميسي - الهداف التاريخي لبرشلونة - سفيرا للسياحة العلاجية لحملة «تور آند كيور»، التي تستهدف علاج المصابين بالتهاب الكبد من كل أنحاء العالم، تحت شعار «عالم خال من فيروس سي».