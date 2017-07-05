تلقى فريق سموحة هزيمة مريرة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 33 ليبتعد تماما عن اللحاق بالمربع الذهبي.

وبعد هذه الهزيمة، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة: ان مؤمن سليمان مستمر مع الفريق لنهاية الموسم في اشارة واضحة لإقالته بعد النتائج السيئة الأخيرة في دوري البطولة الكونفيدرالية.



سجل ثنائية الطلائع أحمد عيد عبدالملك من ضربة جزاء (30)، وعاصم صلاح (52) وتعرض اللاعب المالي نيكولاس داو مهاجم الجيش، للطرد (ق57)، وسجل هدف سموحة أحمد رؤوف في الدقيقة 86.

ورفع الطلائع بقيادة مديره الفني أحمد سامي رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، بينما فقد سموحة آماله في التواجد بالمربع الذهبي، بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الخامس.



ويفصل سموحة عن المصري صاحب المركز الرابع 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة.



وتستكمل اليوم الجولة 34 بثلاث مباريات، فيلتقي اسوان مع وادي دجلة، والشرقية مع المقاصة، والداخلية مع طنطا.