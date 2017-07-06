عمرو جمال يقترب من الانتقال لبيدفيست الجنوب أفريقي على سبيل الإعارة لمدة

موسم

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يوما بعد يوم، يشتعل سباق الصفقات الصيفية، في الاتجاهين، دخولا وخروجا، مع اقتراب الموسم الكروي المصري الحالي من الانتهاء، واقتراب الموسم الجديد (2017/2018)، أكثر الصفقات، في الاتجاهين، هي في نادي الزمالك الذي حصد الكثير من تجديد إعارة محمود عبدالمنعم «كهربا» لنادي اتحاد جدة السعودي، ثم الصفقة الكبيرة لإعارة المهاجم مصطفى فتحي للتعاون السعودي بمدينة القصيم، ليزامل عصام الحضري في الفريق نفسه.

وفي الاتجاه الآخر، نجح رئيس الزمالك في جذب

4 صفقات جديدة لدعم هجوم الفريق في الموسم الجديد، منهم 3 افارقة، رغم ان اللائحة تحدد 3 اجانب فقط، والزمالك مازال في قائمته اللاعب النيجيري معروف يوسف، وهذه الصفقات توجب رحيل ستانلي عائدا الى وادي دجلة.

ووافقت إدارة الزمالك على اعارة مصطفى فتحي للتعاون السعودي مقابل 1.4 مليون دولار مع وجود بند بأحقية التعاون في شرائه بشكل نهائي مقابل 3.6 ملايين دولار بعد نهاية الإعارة، وفي حالة تفعيل بند الشراء سيحصل الزمالك على 10% في حالة بيع التعاون للاعب مستقبلا.

يذكر أن عصام الحضري، المنضم حديثا للتعاون السعودي، قد حرص على حضور جلسة توقيع مصطفى فتحي لناديه الجديد.

كما نجح الزمالك في الحصول على خدمات الكونغولي كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندري مقابل 15 مليون جنيه لناديه، والذي سجل هذا الموسم 12 هدفا وصناعة ثلاثة أهداف.

أما ثاني صفقات الزمالك فهو الغاني أشيمبونغ مهاجم الداخلية الذي انتقل للأبيض مقابل 3 ملايين جنيه بعد تألقه اللافت في مسابقة الدوري خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 32 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف ونجح في صناعة هدفين، وثالث الصفقات هو العاجي رزاق سيسيه مهاجم فريق أسوان حيث أنهى مجلس الزمالك الصفقة مع ناديه الأصلي إف سي مونا العاجي بسداد 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الصفقة الرابعة لاعب نادي النصر للتعدين أحمد مدبولي الذي وقع على عقود انتقاله رسميا لصفوف الزمالك لمدة 5 مواسم.

جمال إلى جنوب أفريقيا

وفي القلعة الحمراء، اقترب مهاجم الأهلي عمرو جمال من الانتقال لفريق بيدفيست الجنوب أفريقي على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد أن تلقى الإدارة الحمراء عرضا رسميا، ويرغب اللاعب في خوض التجربة الأفريقية تحديدا، بعدما أكد له مسؤولو بيدفيست أنه سيكون المهاجم الأول للفريق حال انضمامه لهم، مما يساعده على اثبات نفسه امام الجهاز الفني لمنتخب مصر، والذي يقترب من التأهل لمونديال روسيا 2018، الذي يمثل حلما لكل اللاعبين المصريين.

وفي الاتجاه نفسه، يتوقع خلال الأسبوع المقبل الاعلان عن انتقال المدافع التونسي علي معلول الى احد الاندية الخليجية أو الترجي التونسي، وتفتح هذه الخطوة الطريق لصفقة افريقية اخرى للأهلي.

واستقر حسام البدري على قيد الثنائي المغربي وليد أزارو وأحمد الشيخ أفريقيا بعد عودة الأخير من الإعارة لفريق مصر المقاصة.

الأهلي أفلت من الهزيمة الأولى

وفي شأن آخر، أفلت فريق الأهلي من الخسارة أمام مضيفه المصري البورسعيدي بتعادل مثير بهدف لكل منهما، بستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري المصري لكرة القدم، ليفلت الأهلي مجددا من الهزيمة الاولى له هذا الموسم، بعد ان حسم اللقب.

تقدم المصري بهدف محمد الشامي في الدقيقة 79 وتعادل الأهلي بعد 8 دقائق بهدف المتألق صالح جمعة في الدقيقة 87 لينجو الفريق الأحمر من الخسارة الأولى له بالدوري هذا الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب وارتفع رصيد المصري إلى 59 نقطة في المركز الرابع.

معاقبة غالي

الى ذلك، وقّع النادي الأهلي عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد قائد فريق الكرة الأول حسام غالي، بسبب مخالفته تعليمات المدير الفني حسام البدري خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بإبلاغ اللاعب بهذه العقوبة داخل غرفة خلع الملابس، وطالبه بضبط النفس وعدم الاعتراض على قرارات الجهاز الفني في الفترة المقبلة أيا كانت.

وكان غالي قد احتج على قرار البدري بتغييره في الدقيقة 46 من المباراة بطريقة لم تلق قبول المدير الفني الذي طلب من مدير الكرة على الفوز بتوقيع عقوبة على اللاعب، بل إن البدري هدد بشكل صريح بإمكانية استبعاد قائد الفريق تماما من المشاركة في المباريات إذا تكررت الطريقة التي اعترض بها على استبداله.