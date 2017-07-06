تلقى منتخب مصر للشباب لكرة السلة، هزيمة جديدة أمام ألمانيا، بنتيجة 66 – 40، في الجولة الثالثة والأخيرة، بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، التي تستضيفها أرض الفراعنة. وتفوق المنتخب الألماني، في الفترة الأولى بنتيجة 22 – 12، ثم واصل «المانشافت» التفوق في الفترة الثانية بنتيجة 39 – 23، قبل أن ينتفض الفراعنة في الفترة الثالثة، لتصل النتيجة 46 – 36، ولكن التراجع البدني قاد مصر للخسارة في نهاية المباراة، بفارق 26 نقطة. واحتل منتخب مصر، بقيادة المدرب الإسباني، خوان أورينغا، المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط.