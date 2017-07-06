بيروت - ناجي شربل

شارف النادي الرياضي بيروت بطل لبنان لكرة السلة دخول مرحلة جديدة على الصعيد الاداري، مع اقتراب رئيسه التاريخي المهندس هشام الجارودي عميد رؤساء الأندية اللبنانية، من التنحي طوعا بعد مسيرة بدأت في ١٩٩٢.

وعلى رغم عدم حسم الامور في شكل رسمي، الا ان اصواتا عدة في النادي البيروتي ارتفعت مطالبة بترفيع مدير الانشطة في النادي احد نواب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة جودت شاكر الى منصب الرئيس.

وشاكر سليل عائلة عريقة ارتبط اسمها بالنادي، من والده حسن شاكر واعمامه.

وهو ارتبط بالنادي منذ نعومة اظافره، وقال مرة لـ «الانباء» ان الوقت الذي يمضيه في النادي طوال ساعات النهار والقسم الاول من الليل غير كاف، ويتم التعويض عن ذلك بحسب شاكر، بأن يرى النادي في احلامه.

في اي حال لم يحسم مصير الجارودي، وان كانت الامور تميل هذه المرة إلى عدم رغبة ابي تمام الاستمرار في منصبه، بعدما ابدى في مرات عدة سابقا قراره بالتنحي.

وقد شهد عهد الجارودي تدشين الصالة المغطاة للنادي التي اطلق عليها اسم رئيس الوزراء الراحل صائب سلام والد الرئيس الفخري للنادي رئيس الوزراء السابق تمام سلام.

في حين رأى شاكر في تصريحات صحافية ان بت استقالة الجارودي وتسمية رئيس جديد يعود الى رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري الراعي الرسمي للنادي منذ ايام والده رفيق الحريري في ١٩٩٢.

وتعهد شاكر الحفاظ على فريق قوي في النادي الذي يحتكر بطولة لبنان منذ ٢٠١٣، علما انه احتفظ باللقب بين ٢٠٠٥ و٢٠١٠ عندما افلت منه في ٢٠١١ لمصلحة نادي الشانفيل.

ويرى شاكر ضرورة بت الامور على الصعيد الاداري في النادي، واطلاق التحضيرات، خصوصا ان الفرق الاخرى باشرت تحضيراتها وخصوصا الحكمة بيروت الذي يعمل على تأسيس فريق قوي لاستعادة ايام العز.