أكمل الارجنتيني غابرييل كالديرون عقد المدربين بالدوري القطري لكرة القدم، بتعاقده رسميا لتدريب نادي قطر العائد من الدرجة الثانية لمدة موسمين.

ووقع كالديرون العقد في مؤتمر صحافي عقده بالنادي بحضور الشيخ جاسم بن حمد رئيس النادي، علما انه وصل الى الدوحة الاثنين لاستكمال المفاوضات التي تكللت بالنجاح بعد اجتماعه مع رئيس النادي.

ويعد كالديرون المدرب الجديد الثاني في الدوري القطري بعد الاسباني خواكين كاباروس الذي تعاقد لتدريب الاهلي، فيما استقرت معظم الاندية على مدربيها واستعانت بعضها بمدربين سبق لهم العمل بقطر، حيث انتقل الفرنسي جان فرنانديز من الخور لتدريب الغرافة، وعاد مواطنه لوران بانيد مدرب ام صلال السابق لتدريب الخور، وانتقل التونسي قيس اليعقوبي من الوكرة الهابط للدرجة الثانية للعربي، والقطري يوسف ادم مدرب الاهلي لتدريب المرخية العائد للدرجة الثانية، فيما استمر البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع السد والجزائري جمال بلماضي (لخويا) والدانماركي مايكل لاودروب (الريان) والمصري محمود جابر (ام صلال) والتونسيان سامي الطرابلسي (السيلية) واحمد العجلاني (الخريطيات).