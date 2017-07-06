أطلقت شركة «نيسان»، راعي السيارات العالمي الوحيد لبطولة «كأس الأبطال للكريكيت»، بالتعاون مع شبكة OSN- جهة البث الحصرية للبطولة- مبادرة فريدة تتيح لعشاق الكريكيت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة الوصول إلى مكتبة غنية من مقاطع الفيديو لأبرز اللقطات التي شهدتها مباريات البطولة.

وأسدل الستار على المنافسات التي استضافتها إنجلترا وويلز بعد مباراة نهائية حماسية يوم 18 يونيو جمعت الغريمين الهند وباكستان وحظيت باهتمام لافت في منطقة الشرق الأوسط حيث يتمتع كلا المنتخبين بشعبية واسعة.

ويتولى «مجلس الكريكيت الدولي» تنظيم البطولة مرة كل 4 سنوات بنظام مباريات اليوم الواحد.

ولاقت هذه المبادرة ترحيبا واسعا من قبل عشاق أساطير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تعززت أهميتها بفضل بلوغ الجارين اللدودين المباراة النهائية.

واستمتع ربع مليون من عشاق الكريكيت في المنطقة بباقة مكثفة من مقاطع الفيديو كل ساعة من جميع المباريات طيلة أيام البطولة والبالغة 18 يوما.

وتجسد رعاية «نيسان» لـ«مجلس الكريكيت الدولي» التزاما طويل الأمد لهذه الرياضة التي تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتضن جاليات كبيرة من الوافدين من أبرز البلدان الرائدة في ممارسة هذه الرياضة.

وتمثل الشراكة بين «نيسان» و«OSN» انعكاسا للخطوات الجريئة والمبتكرة التي اتخذتها كلتا الشركتين لمنح عشاق الكريكيت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة المشاهدة الحصرية والمجانية لأبرز اللقطات في مباريات لطالما يتوقون لمتابعتها.

واستعرض الموقع الإلكتروني أجمل اللمحات أثناء وقت المباريات، وذلك في تجربة تغطية مباشرة هي الأفضل من نوعها.