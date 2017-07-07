بقاء الداخلية في «الممتاز» وهبوط أسوان والتعدين

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تراجع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور (مؤقتا) عن تهديداته بإقصاء المدير الفني البرتغالي إيناسيو بعد سهرة في فيلته بالساحل الشمالي جمعته مع ايناسيو ليعلن بعدها رئيس الزمالك، ان إيناسيو مستمر في قيادة الفريق الأول، في مباراتي أهلي طرابلس في دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل، ومباراة الأهلي في ختام الدوري المصري، مؤكدا ضرورة الفوز في المباراتين.

وقال منصور إن جماهير الزمالك عاطفية «ماتش تطلع بالفريق السما وماتش تنزل به الأرض»، مؤكدا أنه اتفق مع ايناسيو على بدء صفحة جديدة وطي صفحة كابس يونايتد، مضيفا «اللاعب اللي مش قادر يلبس فانيلة نادي الزمالك يتفضل يجيبلي عرض ويتوكل على الله».

وفي الأمسية نفسها قال إيناسيو: أتمنى أن نسعد الجماهير بالفوز في المباريات المقبلة، لأن الزمالك اسم كبير في أفريقيا والعالم، مؤكدا: عدم التأهل للدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا سيكون بمنزلة صدمة كبيرة لى وللجماهير ومجلس إدارة النادي، لذلك لا بد من تحقيق الفوز على أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل.

غالي يعتذر

من ناحية أخرى، قال حسام غالي قائد فريق الأهلي انه إذا تم استبعاده من مباراة القطن الكاميروني غدا السبت بدوري أبطال أفريقيا، فإنه سيساند الفريق من مدرجات ملعب الجيش في برج العرب، وانه متقبل العقوبة المالية التي تم توقيعها ضده من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لما بدر منه في مباراة المصري.

ونفى غالي تماما ما تردد عن إساءته لحسام البدري، مشددا على ان ما حدث كان مجرد عصبية منه في مناقشة على إحدى الكرات في نهاية الشوط الأول للمباراة.

نتائج الدوري

احتفل لاعبو نادى الداخلية ببقاء الفريق (رسميا) في الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزهم الصعب على طنطا 1-0 على ملعب كلية الشرطة، في الجولة الأخيرة من البطولة، وكان طنطا قد سبق بالبقاء في الممتاز والإفلات من الهبوط.

سجل هدف الداخلية الوحيد البوركيني سعيدو سانبوري في الدقيقة (65)، ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة، ويتقدم للمركز الـ 14 بفارق الأهداف أمام طنطا، الذي تراجع للمرتبة الـ 15.

وجاء فوز الداخلية، ليؤكد هبوط أسوان رغم فوزه على وادي دجلة 2-0، وكذلك النصر للتعدين، بالإضافة إلى الشرقية الذي تأكد هبوطه منذ الجولة الماضية.

سجل هدفي أسوان الليبيري جيروم ويا، وسليم عبد الخالق في الدقيقتين 45 و87، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 16، فيما توقف رصيد دجلة عند 38 نقطة في المركز الـ 12.

ويلعب النصر للتعدين مباراته الأخيرة أمام سموحة في 13 يوليو المقبل، لكنها مواجهة شرفية.

وفاز مصر المقاصة على الشرقية 2-1 في الجولة ذاتها، سجل للمقاصة أحمد فوزي، ومحمود حمادة (15، 29)، فيما أحرز للشرقية حسام حسن من ضربة جزاء (47).

ورفع المقاصة رصيده الى 74 نقطة في المركز الثاني، وودع الشرقية الدوري بـ 23 نقطة في المركز الأخير.

من جهة اخرى، كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن بيع النيجيري ستانلي أوهاوتشي صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف الزمالك حتى نهاية الموسم، إلى نادى القادسية السعودي، وذلك بعدما تأخر مسؤولو القلعة البيضاء في حسم الصفقة لصالحهم.

وأضاف ماجد أن قيمة بيع ستانلي إلى نادى القادسية مليون و300 ألف دولار، مشيرا إلى أن إتمام الصفقة بصفة رسمية متوقف على توقيع اللاعب للقادسية.

وأوضح رئيس النادي أنه وقع عقود بيع ستانلي للقادسية، إلا أن العقد معلق لحين توقيع اللاعب بنفسه على العقود وابداء رغبته في ذلك.