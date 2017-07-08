الرياض - خالد المصيبيح

عقد عبدالله جاسم وكيل اللاعب فهد الأنصاري اجتماعا مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي وضع فيه الشروط مقابل استمرار الأنصاري مع الفريق للموسم الثاني على التوالي وبعد انتهاء إدارة الاتحاد إتمام الاتفاق مع القادسية الذي نال 200 ألف دولار تمثل نصيبه من الانتقال وطالب جاسم بزيادة بعض الامتيازات المالية لموكله اضافة إلى تغيير المسكن ووسيلة المواصلات وهي ما طالب الأنصاري بها وينتظر ان يكون فهد الأنصاري قد انضم إلى الفريق في تدريباته التي انطلقت الأحد الماضي.

من جهة اخرى، يدخل الدوري السعودي هذا الموسم تاريخا جديدا لأول مرة يحدث فيه منذ انطلاقته موسم 76/77 عندما يشارك فيه الحارس الأجنبي ومعه بدأت الأندية ألسعودية في الاستفادة من هذا القرار الذي صدر الشهر الماضي وبات حارس المرمى الدولي المصري عصام الحضري اول حارس مرمى يدخل تاريخ الدوري السعودي كأجنبي بعد ان وقع للتعاون ثم التونسي فاروق بن مصطفى للشباب وفي الطريق العماني علي الحبسي للهلال اذا ما نجحت المفاوضات ويتوقع أن يشهد مركز حراسة المرمى استقطابات اكثر سواء في فترة الانتقالات الحالية او الشتوية المقبلة.

الهلال أكبر المستفيدين

وعلى صعيد الانتقالات وتدعيم الفرق يعتبر الهلال اكثر المستفيدين بعد اختياراته الجيدة وفق ما يراه مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز فدعم صفوفه بمختار فلاته وعلي البليهي ومحمد كنو وحسن كادش فيما يعتبر الصاعد الفيحاء الأكثر استقطابا عبر 15 لاعبا تم التعاقد معهم بفترات مختلفة وهو ما سيجعل الفيحاء هذا الموسم فريقا سيضع له الجميع حسابا.

في المقابل كان فريق الوحدة الهابط من الموسم الماضي للدرجه الأولى الموسم الجديد قد توزع جميع لاعبيه على فرق الدوري الممتاز وبات وضعه الموسم المقبل صعبا.

ويقيم عدد من الفرق السعودية حاليا معسكرات خارجية وداخلية لها استعدادا للموسم المقبل الذي سيبدأ في 12 أغسطس المقبل فيما ستدخل فرق الاتحاد والشباب والاتفاق مع الوطني الذي يلعب في الدرجة الأولى في دورة تبوك الدولية الثانية مع فريقي الإسماعيلي المصري والصفاقسي التونسي ولعب النصر أول لقاءاته الإعدادية في معسكره في تركيا أمام يوفنتوس بوخارست وكسب اللقاء بهدف قبل ان يوقف حكم المباراة اللعب في الدقيقة 75 بسبب الضباب الكثيف.