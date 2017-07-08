غالي يحصل على راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات

عبدالمنصف يغادر إنبي بالتراضي بعد 5 سنوات

القاهرة - سامي عبد الفتاح

اليوم وغدا، معركتان كرويتان فاصلتان في سمعة الكرة المصرية مع بطولة الأندية الأفريقية الأبطال، حيث يتحتم على الأهلي والزمالك الفوز في مباراتهما الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من أجل التأهل إلى دور الثمانية، ففي الثامنة مساء اليوم بتوقيت الكويت سيكون لقاء الأهلي مع القطن الكاميروني، ببرج العرب، وغدا وفي نفس الملعب سيكون لقاء الزمالك مع أهلي طرابلس الليبي، وأي نتيجة غير الفوز تعني الحصول على تأشيرة خروج بلا عودة من البطولة هذا الموسم.

وعن مباراة الليلة بين الأهلي والقطن الكاميروني، قال المدير الفني للأهلي حسام البدري: «اللاعبون في قمة التركيز رغم خوض مباراة المصري بالدوري المحلي، لأن الجميع يعلم أهمية مباراة القطن، بالطبع هناك تحذيرات للاعبين بعدم الاستهانة بالفريق الكاميروني، حتى وإن كان يتذيل المجموعة بدون نقاط».

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الرابعة بثماني نقاط، متأخرا بنقطة واحدة عن الوداد البيضاوي المغربي، الذي يستضيف زاناكو الزامبي، المتصدر برصيد 11 نقطة الليلة أيضا في الدار البيضاء.

ويحتاج الوداد للفوز ليتأهل إلى دور الثمانية، بينما يكفي زاناكو التعادل لمواصلة مشواره في البطولة، والتأهل متصدرا، اما الأهلي فليس أمامه سوى الفوز ليزامل زاناكو أو الوداد إلى دور الثمانية.

وقال مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ: إن أحمد حجازي سيشارك بشكل بعد علاجه من آلام في العضلة الضامة، ووافقت الجهات الأمنية على زيادة عدد الجماهير التي ستحضر المباراة من عشرة إلى 20 ألف متفرج.

وافق الجهاز الفني على طلب حسام غالي، قائد الفريق، بالحصول على راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات، بعد خروجه من القائمة الخاصة بمباراة القطن الكاميروني.

ودخل اللاعب في أزمة مع حسام البدري، مع نهاية الشوط الأول للمباراة، ليتم استبداله وسط أنباء عن مغادرة اللاعب لملعب المباراة، احتجاجا على قرار المدرب.

بتروجيت يواصل تعادلاته

واصل بتروجيت مقاطعة الانتصارات بتعادله بدون أهداف مع المقاولون العرب على ستاد السويس الجديد بالجولة الـ34، والأخيرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم. ولم يفز بتروجيت بقيادة مدربه محمد يوسف منذ 6 مواجهات كاملة، وكان آخر انتصار له على حساب المقاصة بهدف نظيف يوم 6 مايو الماضي، قبل 60 يوما.

ورفع بتروجيت رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد المقاولون بهذا التعادل إلى 44 نقطة في المركز التاسع. شهد اللقاء تبادلا للهجمات بين الفريقين، وحرمت العارضة فرصة محققة لصالح بتروجيت، كما أضاع المقاولون عدة فرص عن طريق المتألق محمد فاروق.

ومن أخبار نهاية الموسم الكروي المصري، أعلن نادي انبي رحيل حارس مرماه المخضرم محمد عبد المنصف (40 عاما)، بعد ارتباط دام 5 أعوام. وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي انبي إن محمد عبد المنصف فسخ عقده بالتراضي مع الفريق بناء على طلبه. وأضاف: «وجهنا الشكر للحارس المخضرم، ونسعى لضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل». كان عبد المنصف لعب لأندية مزارع دينا، ثم انتقل للزمالك وقضى بين صفوفه 11 عاما، ثم انضم للجونة والاتحاد السكندري، ورحل بعدها إلى انبي.