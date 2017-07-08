أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا بإيقاف الاتحاد السوداني للعبة حتى إشعار آخر على خلفية التدخل الحكومي.

وأشار الاتحاد في بيان نشر عبر موقعه الالكتروني، الى انه «قرر (...) تجميد عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم بأثر فوري استنادا الى قرار مكتب مجلس فيفا في 27 يونيو2017».

وأضاف «لن يرفع تجميد العضوية الا بعد إعلان قرار وكيل وزارة العدل الصادر في 2 يونيو 2017 باطلا وملغى، وإعادة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة د. معتصم جعفر سر الختم إلى موقعه».

وبحسب رسالة سابقة من فيفا، أجاز قرار وكيل وزارة العدل للشرطة إخلاء مقر الاتحاد بالقوة وتسليمه على ما يبدو الى اللواء المتقاعد عبدالرحمن سر الختم الذي فاز في انتخابات الاتحاد المحلي للعبة في نهاية أبريل، والتي أجريت على رغم اعتراض فيفا.

ويعترف فيفا بأحقية الرئيس السابق للاتحاد معتصم جعفر سر الختم بإدارة النشاط الكروي في البلاد.

وأوضح فيفا في بيانه انه بموجب قراره، «يفقد الاتحاد السوداني لكرة القدم كافة حقوق العضوية كما هي محددة في المادة الثالثة من نظام فيفا الأساسي. ولن يكون ممثل الاتحاد وفرق الأندية مؤهلين للمشاركة في البطولات الدولية قبل أن يرفع قرار التجميد».

ويعني القرار ايضا انه «لن يستفيد الاتحاد السوداني لكرة القدم أو أي من أعضائه ومسؤوليه من برامج ودورات التطوير أو التدريب التي يقدمها فيفا أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم»، كما لا يجوز «للاتحادات الأعضاء الأخرى القيام باتصالات رياضية مع الاتحاد السوداني لكرة القدم خلال فترة تجميد عضويته».

ونشرت الصحف السودانية رسالة بعث بها فيفا إلى الاتحادات المنضوية تحت لوائه بعنوان «ايقاف الاتحاد السوداني حتى اشعار اخر»، حملت توقيع الأمينة العامة السنغالية فاطمة سامورا.

وجاء في الرسالة «نعلمكم بانه وفقا لقرار مكتب مجلس فيفا في 27 يونيو 2017، تم إيقاف الاتحاد السوداني لكرة القدم بناء على المادة 16 من أنظمة فيفا الأساسية حتى اشعار آخر».

وتابع «لا يحق لممثلي الاتحاد السوداني وأنديته المشاركة في المسابقات الدولية حتى رفع الإيقاف».

وختم البيان ان «مكتب مجلس فيفا او مجلس فيفا يمكنه رفع الايقاف في أي وقت قبل جمعية فيفا العمومية المقبلة».