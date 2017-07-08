قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، في القاهرة، استبعاد المريخ السوداني من البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 الشهر الجاري حتى 5 أغسطس المقبل، بعد قرار «فيفا» بتجميد النشاط الرياضي في السودان.

وأكد منسق عام البطولة علاء عبدالعزيز إنه على الرغم من كون البطولة العربية غير معتمدة من «فيفا»، لكن لابد من استبعاد المريخ بعد قرار تجميد الكرة السودانية.

يذكر أن قرعة البطولة العربية أسفرت عن تقسيم الفرق لـ 3 مجموعات، وهي على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: الأهلي المصري - الوحدة الإماراتي - نصر حسين داي الجزائري - الفيصلي الأردني.

- الثانية: الزمالك - النصر السعودي - الفتح الرباطي المغربي - العهد اللبناني.

- المجموعة الثالثة: المريخ - الهلال السعودي - نفط الوسط العراقي - الترجي التونسي.