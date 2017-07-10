جددت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم عقد المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو عامين إضافيين ليبقى صانع الألعاب في صفوف بطل الثنائية المحلية السعودية حتى عام 2020.

وحضر إدواردو إلى الهلال صيف العام 2015 قادما من نيس الفرنسي، واستطاع في مباراته الأولى المساهمة في تحقيق الأزرق لقب كأس السوبر ذلك العام على حساب النصر عندما سجل هدف المباراة الوحيد، وفي ذاك الموسم حقق مع الهلال كأس ولي العهد، وسجل 14 هدفا دوريا.

وفي الموسم الماضي، أحرز إدواردو 12 هدفا ساهمت في حصول الهلال على لقبه الدوري الأول منذ 5 مواسم، كما سجل هدفا في مباراة نهائي كأس الملك أمام أهلي جدة عندما حقق الهلال الثنائية المحلية الأولى في تاريخه.

النصر يضم جيبور

من جهة اخرى، أعلنت إدارة النصر ضم المهاجم الليبيري ويليام جيبور لاعب ريو آفي البرتغالي، والذي قضى الموسم الماضي معارا إلى الوداد البيضاوي المغربي.

وكتب حساب النصر على «تويتر»: أنهت إدارة النصر إجراءات شراء عقد المهاجم جيبور وتم توقيع عقد معه لمدة 3 سنوات.

وحقق جيبور (25 عاما) لقب هداف الدوري المغربي عندما لعب في صفوف الوداد البيضاوي الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.

وخاض المهاجم الليبيري الدولي (10 مباريات دولية و9 أهداف) في صفوف عدد من الفرق في أوروبا وأفريقيا وآسيا خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 2009، عندما ارتدى قميص مواطنه أويليرز، والطليعة السوري، والترسانة وطلائع الجيش في مصر وأهلي طرابلس الليبي، وريو آفي البرتغالي وبوفاردينيا الإسباني قبل أن يلعب الموسم الماضي بقميص الوداد البيضاوي والذي حقق معه الدوري المحلي.