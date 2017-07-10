القاهرة - سامي عبدالفتاح

قاد عمرو جمال فريقه الأهلي لفوز على حساب ضيفه القطن الكاميروني بنتيجة 3-1، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ليتأهل «الأحمر» الى الدور ربع النهائي، برفقة الوداد البيضاوي الذي اقصى زاناكو الزامبي، وفاز عليه بهدف دون رد في الدار البيضاء، وكان في مقدور الأهلي الخروج بعدد كبير جدا من الأهداف، رغم ان القطن كان الأسبق بالتهديف.

تقدم القطن بهدف مباغت سجله جيان كومبوس في الدقيقة 12 ولكن الأهلي سجل ثلاثية عن طريق عمرو جمال الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 15 و54 وعبد الله السعيد في الدقيقة 33.

وتأهل الأهلي بهذا الفوز إلى دور الثمانية بالبطولة بعد أن وصل إلى النقطة 11 متساويا مع زاناكو الزامبي ولكن فارق الأهداف صعد ببطل مصر الذي يملك 4 أهداف لصالحه مقابل هدفين للفريق الزامبي بعد تساويهما في المواجهات المباشرة.

صحوة الغزال

وأنهى عمرو جمال، الملقب بـ«الغزال»، بهدفيه في شباك القطن، صيامه عن التهديف الذي دام 135 يوما.

وأحرز عمرو جمال أول هدف له منذ يوم 23 فبراير الماضي حين سجل في شباك وادي دجلة بالدوري خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ولم يزر عمرو جمال، (26 عاما)، شباك المنافسين منذ 4 أشهر و15 يوما أي 135 يوما كاملة بعدما تحول لأسير مقاعد البدلاء لفترات طويلة.

وقال المدير الفني للأهلي حسام البدري عقب اللقاء إن الخبرات حسمت تأهل الأحمر على حساب القطن، موضحا أن الفريق الأحمر قدم مباراة قوية ومميزة.

كما أبدى البدري سعادته بتألق عمرو جمال وتسجيله هدفين، مشيرا إلى أنه توقع أن يسجل عمرو في مرمى القطن وأبلغه بذلك في جلسة معه قبل اللقاء.

وقال مدير الفريق سيد عبدالحفيظ ان الفريق سيستعد بقوة لدور الثمانية، خاصة أن هناك فترة تصل إلى حوالي شهرين قبل بداية هذه المرحلة، وسيكون هناك متغيرات عديدة وتدعيم لصفوف الفريق قبل الموسم الجديد، وهو ما يزيد من الإصرار على المنافسة بقوة على لقب البطولة.

الجولة الأخيرة في الدوري

من جهة اخرى، تقام اليوم ثلاث مباريات في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، فيلعب الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، الانتاج الحربي مع المصري ويوم الخميس المقبل، يلعب النصر للتعدين مع سموحة، وتختتم الجولة والمسابقة يوم الاثنين المقبل بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

كندا وإيطاليا في نهائي مونديال السلة

تأهل منتخب كندا لمقابلة المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة، المقامة حاليا في القاهرة.