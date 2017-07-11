أهلي طرابلس استغل الأخطاء القاتلة لدفاع الأبيض ونجح في التعادل 2 - 2

القاهرة - سامي عبدالفتاح

ليس في الإمكان، أسوأ مما كان، في ستاد برج العرب، الذي شهد صورة سيئة جدا، بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام اهلي طرابلس، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية في دوري دور الـ 16 لبطولة الاندية الافريقية الابطال، فغصبت جماهير الزمالك بشدة، وحطمت مقاعد ستاد برج العرب، وقذفت بها اللاعبين، وهتفت بأقذع الهتافات ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بينما هتفت بأجمل الهتافات للمدرب ايناسيو وقائد الفريق شيكابالا، فما كان من مرتضى منصور الا ان رفع في وجه هذه الجماهير حذاءه، في مشهد متكرر، وأعلن أنه لن يسمح ابدا بدخول الجماهير لمباريات الزمالك مستقبلا، وسيكون الدخول لأعضاء الجمعية العمومية فقط.

إنجاز أهلي طرابلس

وتأهل الأهلي طرابلس الليبي، بقيادة المدرب المصري طلعت يوسف، الى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إثر تعادله مع الزمالك (2-2) على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام دور المجموعات.

ورفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المرتبة الثانية بالمجموعة الثانية، ويتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع النهائي، ويواجه النجم الساحلي التونسي.

في المقابل، رفع الزمالك رصيده الى 6 نقاط، ويحتل المرتبة الثالثة في المجموعة، ويودع البطولة التي احتل وصافتها في النسخة الماضية.

وفي المجموعة نفسها، حقق اتحاد العاصمة الجزائري صدارة المجموعة بالفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي (4-1) ويضرب موعدا مع فيروفيارو الموزمبيقي في ربع النهائي، بينما يلعب أهلي طرابلس مع النجم الساحلي التونسي.

تقدم الزمالك أولا في الدقيقة (13) بهدف باسم مرسي، وتعادل أهلي طرابلس بهدف محمد الغنودي من ضربة جزاء في الدقيقة (45)، وتعرض محمود الونش مدافع الزمالك للطرد.

وأضاف الفريق الليبي الهدف الثاني عن طريق فيفيان مابيدي في الدقيقة (69)، وتعادل معروف يوسف للفريق المصري في الدقيقة (75).

أسباب التعادل

وبعد المباراة، قال إيناسيو: «المواجهة كانت صعبة، وكنا نعلم جيدا هذا الأمر، قدمنا أداء جيدا وسجلنا مبكرا ولكن لم نستطع أن نحافظ على تقدمنا، ومنحنا المنافس مفتاح الفوز».

وأضاف «ركلة الجزاء والطرد عوامل مضادة لم نستطع التغلب عليها في الشوط الثاني، وكذلك خطأ الحارس الشناوي بخروجه من مرماه، مما تسبب في الهدف الليبي الثاني. وتابع «فعلنا كل شيء من أجل الفوز، ولكننا لم ننجح، والجماهير كانت تستحق أكثر من ذلك».

رحيل إيناسيو.. برغبته

أعرب مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن حزنه جراء إلقاء بعض جماهير فريقه للمقاعد في الملعب، مؤكدا أن دخول الجمهور مرة أخرى «على جثته»، وأن الحضور الجماهيري سيقتصر بعد ذلك على أعضاء الجمعية العمومية للنادي فقط. وأضاف مرتضى أن هناك 10 لاعبين سيرحلون عن الفريق، وهم: مايوكا ومصطفى فتحي وستانلي وإسلام جمال وأحمد جعفر وعلي فتحي وأسامة إبراهيم، إلى جانب 3 لاعبين آخرين يلعبون تحت رأس الحربة، موضحا أنه من سيقوم بتقييم اللاعبين بعد ذلك وليس المدربون، مشيرا الى انه سيبحث مع إيناسيو تقرير مصيره، ولكن لن يفسخ العقد معه بسبب الشرط الجزائي، مضيفا أنه إذا أراد البرتغالي أن يستمر فإنه سيعين مدربا مصريا معه في الجهاز الفني.

ويتردد أن إيناسيو تحدث مع الجهاز الفني المساعد، ووكيل أعماله، عن نيته في الرحيل، بعدما تحمل كثيرا من أجل الفريق.