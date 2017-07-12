الإسماعيلي يعلن عن تعاقده مع المدرب ديسابر

القاهرة - سامي عبد الفتاح

يعود اليوم فريق الاهلي الى المشهد الكروي من جديد، بعد نجاحه في العبور الى دور الثمانية للبطولة الافريقية، حيث يقود المدير الفني حسام البدري فريقه في بطولة اخرى، بمواجهة وادي دجلة، في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، والتي تقام بملعب ستاد السلام، في التاسعة مساء بتوقيت الكويت.

ويسعى البدري الى تحقيق لقب هذه البطولة، بعد نجاحه في الاحتفاظ ببطولة الدوري قبل انتهاء المسابقة باربع جولات، والفائز في لقاء الليلة يعبر مباشرة الى الدور نصف النهائي، ويقترب كثيرا من المنافسة على اللقب.

وشهد مران فريق الأهلي الظهور الأول للاعب المغربي وليد أزارو المنضم حديثا للفريق قادما من الدفاع الجديدي، وكذلك أحمد الشيخ صانع ألعاب فريق الأهلي المعار إلى مصر المقاصة، وعقد جلسة مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ لترتيب موعد عودته، بجانب دعوة زملائه لحفل زفافه المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وصول النصر

وفي الوقت الذي يستعد الجهاز الفني للأهلي لمباراة دجلة، فان ادارة الفريق تترقب وصول وفد نادي النصر السعودي للقاهرة، للتفاوض بشأن استعارة التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر لمدة موسم واحد مقابل ٧٠٠ ألف دولار لاستعارة الدولي التونسي، وهي نفس القيمة المالية التي دفعها الأهلي للحصول على خدمات اللاعب من الصفاقسي التونسي في الموسم الماضي.

ويملك على معلول عرضا رسميا آخر من غانغان الفرنسي إلا أن ضعف قيمته المالية جعل الأهلي يفكر بجدية في الموافقة على عرض النصر لاستعارة معلول، ومن ثم التعاقد مع مهاجم أفريقي بدلا منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما تلقى جهاز الكرة بالأهلي عرضا رسميا من أحد الأندية الإماراتية لاستعارة الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق المنتهية إعارته لمصر المقاصة، ويتضمن العرض بندا يمنح النادي الإماراتي الأولوية في شراء اللاعب حال اتخاذ الأهلي قرارا ببيعه.

ديسابر يقود «الدراويش»

واستعدادا للموسم الجديد، وبعد مفاوضات مع عدد كبير من المدربين الاجانب، أعلن نادي الإسماعيلي عن تعاقده مع الفرنسي سباستيان ديسابر لتولي منصب المدير الفني للفريق الأصفر لكرة القدم لمدة موسم واحد.

وسبق أن تولى ديسابر تدريب أكثر من فريق آخرها الوداد المغربي بجانب الترجي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري والقطن الكاميروني وأسيك العاجي. وذكر بيان رسمي للإسماعيلي إن ديسابر سيتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل على أن يعاونه أبوطالب العيسوي مدربا عاما ومحمد محسن أبوجريشة مدربا مساعدا وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والفرنسي بينمار كمعد بدني.