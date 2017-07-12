الجابر متمسك باستقطاب الشمراني إلى «الشباب»

الرياض- خالد المصيبيح

قدم نادي التعاون السعودي في مؤتمر صحافي لاعبيه الثلاثة الجدد الذين انهى تعاقده معهم وهم: السيراليوني الحاج كامارا والبوروندي سيدريك اميسي والمصري عصام الحضري الذي حظي باهتمام اكبر من اسئلة الصحافيين. ووجه الحضري في البداية الشكر لإدارة التعاون وجماهيره على ثقتهم به وحسن الاستقبال، وقال في حديثه: «احب التحديات والآن مع التعاون لدي تحد جديد سأسعى بكل قوة لكسب هذا التحدي مع نفسي قبل كل شيء ومن اجل خدمة من وثق في امكانياتي».

وأثنى الحضري على امكانات مواطنه مصطفى فتحي الذي سيلعب الى جواره في التعاون.

من جهة اخرى، سيطرت الدول الأوروبية على اختيارات الفرق السعودية لإقامة معسكراتها الاعدادية للموسم المقبل، وحظيت تركيا بالنصيب الاكبر عبر تواجد فرق الرائد والقادسية الذي سيصلها اليوم من المانيا والفتح والاتفاق.

ويعود اختيار تركيا إلى توفر الأجواء المطلوبة والملاعب والمباريات الاعدادية، فيما نالت دولاً أوروبية اخرى نصيبها من الاختيارات كالنمسا التي يتواجد فيها الهلال والأهلي والشباب والفيحاء، فيما يواصل النصر معسكره في تركيا ولعب مباراتين كانت الاخيرة منهما امام منتخب عمان الاولمبي والتي كسبها النصر بثلاثة لواحد.

في حين فضلت فرق الاتحاد والباطن والتعاون اقامة معسكراتها داخليا مع عدة مباريات اعدادية.

الجابر يطلب الشمراني

من جانب آخر، لا زال مدرب نادي الشباب سامي الجابر متمسكا بطلب مهاجم الهلال السابق ناصر الشمراني رغم الشروط المالية الصعبة التي قدمتها إدارة الهلال وهي قيمة التنازل المقدرة بثمانية ملايين ريال وطلبت إدارة الشباب دفعها بالتقسيط.

ولا زالت إدارة الهلال تدرس العرض في وقت خسر فيه الجابر احد اهم اوراقه وهو الدولي حسن معاذ الذي انتهت علاقته بالفريق بعد ان اشترى بقية عقده ولا زال يتلقى العروض من عدة اندية الا ان عرض الفيحاء الصاعد هو الأقوى والأقرب لان يرتدي معاذ قميصه. وفي الاتحاد لا زالت إدارته تقاوم تسديد المستحقات المالية التي تراكمت على النادي لمدربين او لاعبين سابقين وكان اخرها عندما تلقت إدارته خطابا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة تسديد 3 ملايين ريال لمصلحة المدرب الأوروغوياني خوان كاساس الذي اشرف على الفريق موسم 2014.

وانهت إدارة الاتحاد المشكلة التي كانت ستهدد الفريق بخصم 6 نقاط منه في الدوري المقبل.

يذكر انه تم حسم 3 نقاط من الاتحاد الموسم الماضي بسبب حقوق مالية عليه لأحد المحترفين الاجانب السابقين.