البرتغالي إيناسيو يكشف أسباب الرحيل والتراجع

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يقود البرتغالي ايناسيو فريق الزمالك اليوم في مواجهته مع طلائع الجيش في دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، وللدفاع عن اللقب الذي يحمله الابيض، وذلك بعد ان انتهت أزمته مع رئيس الزمالك مرتضى منصور بتأكيد الثقة في البرتغالي، عقب جلسة المصارحة التي تطرقت للعديد من الأمور التي تخص شؤون الفريق، عقب خروجه من البطولة الافريقية، على يد أهلي طرابس الليبي.

وتقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت الكويت على ستاد بتروسبورت.

وكشف ايناسيو، عقب جلسة المصارحة مع رئيس الزمالك، انه بالفعل طلب الرحيل عن الفريق بعد ان شعر بعدم رغبة في استمراره، وعدم الجدية من بعض معاونيه ومن بعض اللاعبين في الفريق، ولكن رئيس الزمالك أكد تمسكه به لنهاية عقده، ما جعله يحترم هذه الرغبة، ليقرر الاستمرار في الفريق وتحقيق التطوير المنشود مع بداية الموسم الجديد، مرحبا بعودة اسماعيل يوسف كمدير للكرة وضرورة وجود مساعد برتغالي معه.

وأشار إلى أنه رفض الانتقال للدوري الإماراتي وكذلك التركي والهندي، منذ شهر تقريبا، احتراما للزمالك وجماهيره، مؤكدا أنه يعلم بحزن الجماهير، وسيسعى لإسعادهم بالمزيد من العمل والجهد.

سبب الهزيمة

وفي الجلسة نفسها، أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على بقاء البرتغالي إيناسيو في منصبه رغم الخروج من دوري الأبطال، مشيرا الى أن الفريق لعب مباراة الأهلي طرابلس الأخيرة في أجواء غير طبيعية، وأن جماهير الـ «وايت نايتس» التي اقتحمت ستاد برج العرب قامت بأفعال غريبة أدت للأخطاء التي ظهرت في الفريق.

وأضاف منصور، في تصريحات خلال تواجده في النادي عقب اجتماعه مع المدير الفني البرتغالي إيناسيو، «الألتراس خلق الأجواء الإرهابية التي كانت في ملعب برج العرب، والمدافع محمود الونش أخطأ وتعرض للطرد، لأنه لم يتحمل تلك الأجواء».

وأضاف منصور «سنجري تغييرات شاملة في الجهاز المعاون، سيرحل خالد جلال مدير الكرة، وسيتم تعيين مساعد مصري، بدلا من علاء عبدالغني، وعرضنا على المدرب البرتغالي 3 أسماء للمفاضلة بينهم».

وكشف رئيس الزمالك عن عودة البوركيني محمد كوفي، مدافع الفريق، بعد نهاية إعارته للاتفاق السعودي، اضافة الى عودة 4 معارين هم خالد قمر، حازم إمام، ياسر إبراهيم، وإبراهيم عبدالخالق.

وفي ختام الاجتماع، وعد إيناسيو بتحسن مستوى الفريق في الموسم المقبل وتحقيق نتائج طيبة وحصد البطولات لإسعاد الجماهير.

وعن اللقاء المرتقب أمام الأهلي في ختام الدوري يوم الاثنين المقبل، قال «أنا معتاد على لقاءات الديربي في البرتغال، ولكن ما يحدث في مصر غريب للغاية، كيف يقام لقاء الديربي في نهاية الموسم والجميع مشغولون بالانتقالات، ويفتقدون الدوافع بعد حسم البطولات؟».