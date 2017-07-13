أكد محمد عبدالمنصف حارس المرمى الجديد لفريق وادي دجلة أنه يطمح الى العودة لصفوف المنتخب الوطني بعد انضمامه للفريق الدجلاوي وسيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق هدفه.



وأضاف أنه يرفض سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، ولابد من وجود حارس أول وآخر ثان، قائلا «أدرك أن المنافسة على حراسة مرمى دجلة ستكون شرسة، في ظل وجود حراس مميزين، لكن سياسة التدوير ستفقد الحراس تركيزهم».



وكان وادي دجلة قد استغنى عن حارسه التاريخي عصام الحضري الى نادى التعاون السعودي.



وأعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إتمام التعاقد مع 3 لاعبين أفارقة لدعم هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد، وهم يوسف وتارا نجم منتخب بوركينا فاسو، ورودي مانغا هداف الدوري الكونغولي، وموندولي مكوسو نجم منتخب الكونغو.