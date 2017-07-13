لقي الرياضي البارالمبي الاماراتي عبدالله حيايي حتفه اثر سقوط عمود حديدي عليه أثناء التمارين استعدادا لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي تنطلق غدا الجمعة في لندن.

وتعرض حيايي (36 عاما) لإصابته القاتلة أول من امس الثلاثاء، وهو يستعد للمشاركة في مسابقات رمي الكرة الحديد والقرص والرمح ضمن البطولة التي تنطلق الجمعة، وتسبق بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة البريطانية في أغسطس المقبل.

وأفادت شرطة لندن في بيان أرسل لوكالة فرانس برس بأن «الشرطة وخدمات اسعاف لندن وخدمات الاسعاف الجوية استدعيت، بعد تقارير عن تعرض رجل لإصابة خطرة في مركز نيوهام» للترفيه والرياضة.

وأضافت «تم إعلان وفاة الرجل في المكان عند الساعة 17.20 ت غ. في هذه المرحلة، يعتقد ان الرجل توفي بعد سقوط عمود حديدي عليه، كان يشكل جزءا من تجهيزات التمارين في المركز».



وأعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية فيليب كرافن عن أسفه «للأنباء المأسوية ورحيل عبدالله»، مضيفا «نحن جميعا في حال من الصدمة».

وشارك حيايي في بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى في الدوحة عام 2015، وحل خامسا في مسابقة رمي القرص، وثامنا في رمي الكرة الحديد، اضافة إلى دورة الألعاب البارالمبية العام الماضي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث حل سادسا في رمي الرمح وسابعا في رمي الكرة الحديد.

وستنظم دقيقة صمت حدادا على رحيل حيايي خلال الحفل الافتتاحي لبطولة العالم على ملعب لندن الأولمبي.