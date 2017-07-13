بيروت - ناجي شربل

يمضي مهاجم منتخب ألمانيا ونادي اياكس امستردام الهولندي امين يونس إجازته السنوية في وطنه الأم لبنان، متنقلا بين طرابلس والجنوب حيث يتحدر والداه.

وأقيمت له حفلات تكريم عدة، كانت أبرزها تلك التي دعا اليها رئيس نادي العهد بطل لبنان المحامي تميم سليمان في منزله بالحازمية في حضور رجال الإعلام الرياضي.

والتقط يونس الصور التذكارية مع الجميع، وأجاب عن كل الأسئلة، وأبرزها تفضيله «المانشافت» على منتخب لبنان، كاشفا عن رغبته في تعزيز مسيرته الاحترافية وخوض نهائيات المونديال الروسي، بعد مشاركته المنتخب الألماني في إحراز كأس القارات التي استضافتها روسيا تحضيرا للمونديال.

ويعتبر يونس المحترف اللبناني الأول يلعب مع ناد ومنتخب كبيرين.



ودعا اللاعبين اللبنانيين إلى المثابرة وإعطاء كل منهم نفسه فرصة خوض مسيرة احترافية كاملة، مؤكدا أن الاحتراف لا يقوم الا على الجهد والتضحية، ومن يثابر يصل.

وكان يونس قد سلم م. حيدر قميصه رقم ١٥ مع المنتخب الألماني، والتي ارتداها في كأس القارات، في احتفال اقيم بمحافظة الشمال.