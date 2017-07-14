القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

مشهد كروي نادر غاية في الإثارة، وذلك في الدقيقة 91 من لقاء الاهلي ووادي دجلة في دور ربع النهائي ومسابقة كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأحمر 4/1، بعد ان كان متأخرا بهدف في الشوط الأول، حيث شهدت هذه الدقيقة إحراز نجم الاهلي عماد متعب الهدف الرابع لفريقه، ولم يكن كأي هدف، رغم انه قد سبقه ثلاثة أهداف اخرى، منها اثنان للاعب الوسط المهاجم صالح جمعة، وهدف لمؤمن زكريا، أما هدف متعب فكان عنوانه «الحب للفريق»، لأن لاعبي الأهلي مؤمن زكريا وحسام غالي تبادلا الكرة في مواجهة مرمى دجلة، وكان في إمكان أي منهما التسجيل، حتى أهداها متعمدين الى متعب ليسجل الهدف، وهي لقطة التقطتها عيون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي اهتم بها وكتب على صفحته في «تويتر» تحت عنوان «هدف اليوم»: «من مؤمن زكريا، الى حسام غالي، الى عماد متعب، شكرا للحظة في عشق الفريق وكرة القدم».



وبهذا الهدف الاستثنائي، تصدر عماد متعب مهاجم الأهلي، قائمة الهدافين في مسابقة كأس مصر، برصيد 4 أهداف، وسبق وله ان أحرز 3 أهداف (هاتريك) في مباراة الألومنيوم، بدور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بسداسية نظيفة، ويأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي الكأس عمرو جمال مهاجم الأهلي الذي أحرز 3 أهداف.

رباعية سهلة

وأنهى الأهلي مغامرة وادي دجلة وحصد فوزا مثيرا 4-1 في اللقاء الذي أقيم في ربع نهائي كأس مصر، ليتأهل بطل الدوري إلى نصف النهائي، وينتظر في نصف النهائي، الفائز من سموحة والمقاصة اللذين سيلعبان اليوم.

تقدم وادي دجلة بهدف في الدقيقة 20 عن طريق مدافعه محمد أنور، ليعاقبه الأهلي بـ 4 أهداف، بينها هدفان من ضربتي جزاء سجلهما صالح جمعة (24 و77).

وأحرز مؤمن زكريا الهدف الثالث للأهلي ثم عماد متعب في الدقيقتين (89 و91).

واستقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة حسام البدري، على إقامة معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، استعدادا لمباراة الزمالك، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.



وقرر الأهلي أن يعسكر الفريق في الإسكندرية غدا السبت، لمنح اللاعبين الفرصة للتركيز قبل القمة.

ميدو يعترض

وعقب الخسارة بالاربعة، قال ميدو «نتيجة اللقاء لا تعبر عن سير المباراة.



قدمنا عرضا كبيرا والأهداف الأربعة للأهلي جاءت نتيجة قلة خبرة من اللاعبين».