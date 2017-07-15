القاهرة - سامي عبدالفتاح

وكأن الزمالك وجماهيره على موعد دائم مع الأزمات، حتى في وقت الفرحة والانتصارات، فكان رئيس الزمالك سببا في خطف الفرحة من لاعبي الفريق وجماهيره، بعدما أصدر تصريحات قبل وعقب فوز الزمالك على طلائع الجيش 3-0، وتأهله لمقابلة المصري في دور نصف النهائي لكأس مصر، فقال مرتضى منصور إن حارسي الفريق الشناوى وجنش تهربا من لعب المباراة، ما دفع الجهاز الفني للاستعانه بالحارس الناشئ عمر صلاح الذي يلعب مع الفريق الأول، لأول مرة.. ولكن هذه التصريحات من منصور، قابلتها تكذيبات من المدير الفني ايناسيو والحارسين، ليدخل الزمالك في دوامة جديدة قبل مواجهة القمة مع الأهلي بعد غد.

وعن المباراة، فقد استعاد الزمالك توازنه وحقق فوزا عريضا (3-0) على طلائع الجيش على ملعب السلام في ربع نهائي كأس مصر.

جاء الفوز والتأهل لنصف النهائي بعد أيام من توديع الفريق دوري أبطال أفريقيا، وقبل مواجهة الأهلي الغريم التقليدي في قمة الكرة المصرية، وسيواجه الزمالك المصري البورسعيدي في نصف النهائي يوم 9 أغسطس المقبل.

سجل ثلاثية الزمالك النيجيري ستانلي أوهاويتشي ومواطنه معروف يوسف وحسني فتحي في الدقائق (46، 68، 76).

ايناسيو ينفي

أعرب البرتغالي أوغستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالفوز، معترفا بأنه واجه أزمة قبل خوض هذه المباراة، في ظل غياب 10 لاعبين من بينهم حارسا المرمى، مشيدا بعمر صلاح، الحارس الصاعد، الذي خاض أول مباراة رسمية له هذا الموسم، لكنه المح لوجود أزمة، بقوله: «الفوز في هذه المباراة كان «انتصارا للمبادئ الفنية والأخلاقية».

تبرئة الشناوي

وعن الشناوى، أكد إيناسيو أن حارسه الأساسي يشكو من إصابة في العضلة الضامة، وأخرى في الظهر، وقد حصل على حقنة مسكنة، ولم يتمكن من الاستمرار في المعسكر، والإصابة كانت أقوى.

أما الحارس الثاني محمود عبدالرحيم «جنش»، فقد دافع عن نفسه ضد اتهامه من قبل رئيس النادي، مرتضى منصور، بـ«الهروب والتمرد».

وقال: «أعاني من إصابة كفيلة بأن تجبر أي لاعب على الاعتزال، وهي عبارة عن التهابات في عضلات البطن السفلى، وقد تفاقمت بسبب المشاركة في بعض المباريات وأنا مصاب».

وكشف الحارس عن تلقيه اتصالا هاتفيا من أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، صباح يوم المباراة، ليعرف موقفه من الانضمام لقائمة مباراة فريقه مع طلائع الجيش، وما إذا كان يستطيع المشاركة في اللقاء.

وتابع جنش: «أكدت له أنني مستعد للمشاركة بعد تناول المسكنات، ولكن طاهر ذهب ولم يتصل بي مجددا».

الظهور الأول لصلاح

أعرب الحارس الشاب عمر صلاح، عن رضاه عن أولى مشاركاته مع الأبيض، وعن فوز الفريق على طلائع الجيش، وتأهله لنصف نهائي الكأس، مؤكدا أنه حقق حلما انتظره 12 عاما باللعب مع الفريق الأول.

وأضاف اللاعب، أن أيمن طاهر، مدرب الحراس، قام بتجهيزه نفسيا بصورة ممتازة، نافيا أن يكون قد شعر برهبة، وهو يشارك في اللقاء، خاصة أنه يلعب في فريق كبير، وبالتالي يجب أن يكون جديرا بهذا الأمر.الحارس عمر صلاح والظهور الاول مع الزمالك