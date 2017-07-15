كشف النادي الأهلي، عن رفضه انتقال لاعبه الدولي، أحمد حجازي، إلى الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المدافع الدولي قد تلقى عرضا رسميا للانضمام إلى نادي وست بروميتش ألبيون، مقابل 4 ملايين يورو.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ أسباب الرفض بقوله: «من الصعب رحيل حجازي عن الفريق هذا الصيف، خاصة أن الأهلي لديه ارتباطات مهمة، وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويسعى للفوز باللقب».

وأشار عبدالحفيظ إلى تمسك المدير الفني، حسام البدري، باستمرار حجازي مع الفريق، مؤكدا أن الأهلي لا يقف في طريق أي لاعب، ولكن بما يتوافق مع مصلحة النادي واللاعب.