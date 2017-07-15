قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد حسام «ميدو» مدرب وادي دجلة 6 مباريات مع تغريمه 10 آلاف جنيه، وهذه المباريات الست ستكون في بداية الموسم المقبل.

جاء قرار لجنة المسابقات على خلفية قيامه بأفعال مشينة ضد جماهير الأهلي التي حضرت مباراة الفريق أمام وادي دجلة في ربع نهائي كأس مصر، والتي انتهت لمصلحة الأحمر (4-1)، كما وقعت اللجنة غرامة مالية على النادي الأهلي، بسبب السباب الجماعي من جماهيره.

كان ميدو سبق إيقافه 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكام بين شوطي مباراة فريقه مع الزمالك في 29 نوفمبر 2016 بالدوري، وتصريحاته في وسائل الإعلام بعدها.

كما سبق تغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات عقب مباراة فريقه أمام المصري في مايو الماضي.