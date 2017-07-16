حجازي يخضع للكشف الطبي في وست بروميتش قبل توقيع العقود

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تترقب جماهير الكرة المصرية لقاء القمة رقم 114 التي تجمع بين الأهلي والزمالك غدا، والتي سيكون لها أهداف ودوافع كبيرة رغم انتهاء المنافسة فعليا على بطولة الدوري، واحتفاظ الاهلي باللقب، واحتلال الزمالك للترتيب الثالث، ولن تؤثر نتيجة مباراة الغد بأي حال في هذا الواقع، ومع ذلك فإن الأهمية الأكبر لهذه القمة، انها بطولة خاصة بالفعل، حيث يسعى ايناسيو المدير الفني للزمالك الى خطف فوز معنوي على بطل الدوري، لإسعاد الجماهير البيضاء، بينما يسعى البدري الى تحقيق انجاز يضاف الى انجازه في الاحتفاظ ببطولة الدوري، وهو ان ينهي مسابقة الدوري دون خسارة واحدة.

ومن ملامح القمة 114 ان وافقت الجهات الأمنية على حضور جماهيري محدود بملعب برج العرب بالإسكندرية.

كما تمثل القمة 114، بروفة قوية لظهور القطبين في البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 يوليو وحتى يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، حيث تقام على ملاعب برج العرب والإسكندرية والسلام.

وتعتبر البطولة العربية هي المنافسة المقبلة للفريقين بعد الانتهاء من المباراة، لذلك قد تكون بروفة قوية للاعبين.

ويحصل كل فريق على 25 ألف دولار قبل مشاركته في دور المجموعات، على أن تزيد نسبة المكافآت للفرق التي ستتأهل إلى المربع الذهبي بحصولها على 100 ألف دولار، ويحصل الوصيف على مبلغ قدره 600 ألف دولار، وصاحب لقب البطولة على 2.5 مليون دولار.

استقر الجهاز الفني للزمالك على عودة الثنائي باسم مرسي وطارق حامد لقائمة الفريق في لقاء القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد برج العرب، في الجولة الأخيرة بالدوري.

وأصبح مصير الثنائي أحمد الشناوي وجنش من خوض القمة غامضا بعد الأزمة التي اندلعت قبل مواجهة الكأس واتهامهما بالهروب من اللقاء، في الوقت الذي حافظ الحارس الصاعد عمر صلاح على نظافة شباك الفريق أمام طلائع الجيش، إلا أن أهمية لقاء الأهلي قد تجعل الجهاز الفني يتراجع عن الدفع به حتى لا يتحمل مسؤولية النتيجة، وذلك وفقا للقرار النهائي للإدارة بشأن موقف الشناوي وجنش بعد رفع تقريرهما الطبي إلى مرتضى منصور رئيس النادي.

حجازي إلى إنجلترا

على صعيد آخر، يسافر مدافع الأهلي احمد حجازي إلى إنجلترا خلال الـ 48 ساعة المقبلة من أجل الخضوع للكشف الطبي بنادي وست بروميتش قبل توقيع العقود.

ووافق الأهلي على إعارة حجازي موسما للنادي الإنجليزي مقابل مليون يورو مع إمكانية بيعه نهائيا مقابل 4 ملايين يورو.

ومن المقرر ألا يشارك المدافع الدولي مع فريقه الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك غدا.

صافرة إستكتلندية

في غضون ذلك، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا اختيار الحكم الدولي الاسكتلندي ويليام كولوم، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

ويضم الطاقم المعاون للحكم الاسكتلندي كلا من: فرانك كونر مساعد أول، وستيوارت ريمي مساعد ثان، بالإضافة إلى حكم رابع وحكم فيديو من مصر.