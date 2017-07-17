القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

بصافرة اسكتلندية، يسدل الستار في الساعة الـ 9 من مساء اليوم بتوقيت الكويت، عن آخر مباريات الدوري المصري لكرة القدم ولهذا الموسم، مع أحداث مباراة القمة أو «ديربي» الكرة المصرية بين الاهلي والزمالك رقم 114، والذي يقام في ستاد برج العرب بحضور جماهيري محدود للناديين، وفي ظل حقيقة منتهية، وهي ان الاهلي حسم لقب الدوري، وان الزمالك حسم الترتيب الثالث، وستكون هذه المواجهة الاولى بين حسام البدري والبرتغالي إيناسيو.

والتقى الفريقان في 113 مباراة بالدوري فاز الأحمر في 41 مباراة مقابل 25 مباراة للأبيض وتعادل الفريقان في 47 مباراة، ويقود مباراة اليوم الحكم الدولي الاسكتلندي وليام كولوم ويساعده كل من فرانك كونر وستيوارت ريمي والمصري محمود عاشور حكما لخاصية الفيديو.

ويسعى أبناء القلعة الحمراء بقيادة مديرهم الفني حسام البدري لتأكيد تفوقهم وزعامتهم للكرة المصرية من خلال الفوز بالقمة على حساب الغريم التقليدي وختام الموسم بلا هزيمة.

وأعلن البدري قائمة الأهلي لموقعة القمة رقم 114 والتي ضمت في حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبدالمنعم، وفي الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة وباسم علي ومحمد نجيب وعلي معلول وصبري رحيل ومحمد هاني، وفي الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وصالح جمعة ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد ووليد سليمان وميدو جابر، وفي الهجوم: جونيور أجايي وعمرو جمال وعماد متعب.

وأكد مدرب الأهلي خوضه المباراة بكل العناصر الأساسية، مشيرا إلى أنه لن يتم إراحة أي من اللاعبين نظرا لأن المباراة لها أهمية جماهيرية ويسعى للاستفادة منها على النحو الفني الأمثل.

البطولة الخاصة

على الجانب الآخر، يبحث الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوغستو إيناسيو عن تعويض جماهير القلعة البيضاء عن فقدان الدوري والخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا من خلال الفوز بالقمة ومن بعدها التتويج بالكأس والسوبر.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلا من: محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف ومحمد مجدي، وطارق حامد، وإبراهيم صلاح، ومحمود شيكابالا، ومحمد ناصف، وحسني فتحي، ومحمود عبدالعاطي دونغا، ومعروف يوسف، وباسم مرسي، وأحمد رفعت، وحسام باولو، وستانلي، وعلي جبر، ومحمود حمدي الونش، وأسامة إبراهيم، ومصطفى فتحي، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد أحمد كماتشو.

ويغيب عن أبناء ميت عقبة كل من محمد مسعد وصلاح ريكو لأسباب فنية، بينما استبعد كل من مايوكا وأحمد الشناوي وأيمن حفني ومحمد إبراهيم وشوقي السعيد للإصابة.

وأكد إيناسيو ثقته في العناصر التي اختارها لخوض المباراة في تحقيق الفوز على الأهلي لمصالحة عشاق القلعة البيضاء واكتساب دفعة معنوية لحصد البطولات المحلية المتبقية.

وشدد البرتغالي على أهمية الفوز بالمباراة رغم حسم الدوري لصالح الأهلي وكذلك الترتيب العام للمسابقة المحلية لكن الفوز بالقمة له مذاق وقيمة خاصة.