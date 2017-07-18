القاهرة - سامي عبد الفتاح

حقق النادي المصري البورسعيدي واحدة من أقوى صفقاته هذا الموسم، على مستوى جميع الاندية، وربما خلال تاريخه في الدوري المصري، بتعاقده مع المهاجم البوركيني العملاق اريستد بانسيه، رأس الحربة الاساسي لمنتخب بوركينا فاسو، ولاعب فريق نادي اسيك ميموزا الايفواري، والذي سبق له التنقل بين العديد من الأندية أبرزها ماينز وأوجسبورج الألمانيين كما خاض تجربة اللعب في الإمارات مع الأهلي وفي قطر مع أم الصلال. وأعرب بانسيه الوافد الجديد لنادي المصري البورسعيدي فور وصوله الى مطار القاهرة عن اشتياقه للعب تحت قيادة المدرب حسام حسن الذي كان أحد اللاعبين المفضلين لديه في بدايته مع لعب الكرة، واضاف: «وجود حسام حسن يمنحني الثقة.. لا يمكن نسيان ما فعله في كأس الأمم 1998». وقاد حسن منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو عندما كان بانسيه يبلغ 14 عاما.

واحتفى المصري، الذي أنهى الدوري في المركز الرابع، بالصفقة التي نالت اهتماما من وسائل إعلام عالمية مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

والمهاجم البوركيني معروف بطول قامته ولون شعره المصبوغ بالأصفر، وسجل 21 هدفا في 67 مباراة مع بوركينا فاسو أبرزها هدف في شباك مصر بالدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية مطلع العام الحالي.

كما وصل الى القاهرة ومنها الى مدينة الاسماعيلية المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد للإسماعيلي إلى القاهرة ليجتمع مع مسؤولي الاسماعيلى وتسلم مهام عمله كمدير فني، ومناقشة الترتيبات اللازمة قبل بدء الموسم واحتياجاته من الإدارة لتلبيتها قبل انطلاق الموسم الجديد، وسوف يستهل عمله بقيادة الفريق في دورة تبوك بالسعودية.

كما يبحث سباستيان ديسابر الصفقات التي يحتاج اليها ومصير اللاعبين الراحلين عن صفوف الدراويش بنهاية الموسم الجاري والمراكز التي تحتاج الى التدعيم بعد مناقشة تقرير أبو طالب العيسوي المدير الفني السابق والوقوف على كل الأمور التي تخص فريق الكرة.