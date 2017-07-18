أجريت قرعة ببطولة أفريقيا لكرة السلة «في تونس والسنغال التي تنطلق في سبتمبر المقبل.
وجاءت القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى ستدور منافساتها في تونس، وتضم «نيجيريا - مالي - كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية».
المجموعة الثانية في السنغال: «أنجولا - المغرب - أفريقيا الوسطى - أوغندا».
المجموعة الثالثة: «تونس - رواندا - الكاميرون - غينيا».
المجموعة الرابعة: «السنغال - موزمبيق - مصر - جنوب أفريقيا».
وسيفتتح المنتخب التونسي المسابقة الأفريقية 8 سبتمبر المقبل بملاقاة الكاميرون، ثم يلعب في اليوم التالي ضد رواندا، قبل أن ينهي بعدها بيوم الدور الأول بملاقاة غينيا.