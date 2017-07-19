القاهرة - سامي عبد الفتاح

عاشت جماهير الأهلي ليلة سعيد جديدة، واستطعمت حلاوة الفوز بالدوري للمرة 39، بالفوز على الزمالك 2/0 في القمة 114، وفي ختام سباق الدوري الذي انهاه الاهلي بلا هزيمة واحدة، للمرة السابعة في تاريخه، وبعد ان قدم لاعبو الفريق عرضا نموذجيا من حلاوة الأداء والاستحواذ مع الفنيات العالية والفرص المتتابعة على مرمى عمر صلاح، حارس الزمالك الجديد والواعد، توج الأحمر هذا الأداء بهدفين، وكان في الإمكان مضاعفتهما مرة أو مرتين.. فيما توج قائد الشياطين الحمر حسام غالي بلقب «رجل المباراة»، ونائبه في قيادة الفريق حسام عاشور، بلقب أكثر اللاعبين مشاركة مع الاهلي على مدى تاريخه، مسجلا المباراة رقم 442.



وفي المقابل، فقد كان فريق الزمالك بزيه «الأزرق» الغريب في أضعف حالاته، ليست في لقاء القمة فحسب، ولكن خلال الموسم بأكمله، رغم انه لعب بكل أوراقه، فخسر كل شيء، وفي مقدمة ما خسره كان احترام جماهيره ونجومه القدامى الذين صنعوا تارخ الابيض، وكانت تعليقات ما بعد المباراة من الجميع ومن رئيس النادي مرتضى منصور ان نحو 15 لاعبا لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك.



ويحسب لحسام البدري المدير الفني للأهلي أنه ساهم في تحقيق لقب الدوري بلا هزيمة بعد نجاحه في الفوز على الزمالك في ختام المسابقة، ووصول الفريق الأحمر للنقطة 84 متربعا على جدول مسابقة الدوري.



وقال البدري بعد الفوز: «إسعاد جماهير الأهلي هدفي دائما، وأشكر لاعبي الفريق الأحمر على عطائهم خلال الموسم الحالي، ومجهودهم الكبير رغم الإرهاق».



وأشار إلى أن مباراة القمة تعد بطولة خاصة، موضحا أن الأهلي حقق إنجازا بإنهاء الدوري من دون هزيمة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الفريق الأحمر استحق التتويج بلقب الدوري الممتاز، مضيفا أن الفوز على الزمالك بثنائية دون رد كان خير ختام للمسابقة، بعد موسم طويل وشاق.

غضب في المعسكر الأبيض

وفي المعسكر الابيض، عمّ الغضب والحزن، ليس بسبب الخسارة فحسب، ولكن بسبب الحالة المتدنية للفريق، افرادا ومجموعة ومدربا، ولا يستثنى من هذه الحالة سوى المهاجم ستانلي والحارس عمر صلاح، أما الباقون فكانوا دون المستوى خلال التسعين دقيقة، كما ظهر المدرب إيناسيو بلا حول ولا قوة في قيادته لأول مباراة قمة يديرها.



أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غضبه الشديد بعد الخسارة، منتقدا التشكيل الذي لعب به المدرب البرتغالي إيناسيو، وتحديدا وضع مصطفى فتحي وباسم مرسي على مقاعد البدلاء.

وقال مرتضى في تصريحات نارية بعد المباراة: «الجماهير تحملني مسؤولية الخسارة رغم توفيري كل مقومات النجاح للفريق قبل المباراة».



واضاف متسائلا: «هل أنا من أجلست باسم مرسي ومصطفى فتحي على دكة البدلاء رغم حاجة الفريق لهما؟».



وأضاف رئيس الزمالك: «ستانلي أهدر فرصة محققة للتعادل قبل هدف الأهلي الثاني، ورغم ذلك يحملني البعض مسؤولية الخسارة».



وشدد على أن هناك نحو 15 لاعبا لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك، مشيرا إلى أنه سيستغني عنهم خلال الفترة المقبلة.



بالاضافة الى الخسارة المؤلمة، بات باسم مرسي مهاجم الزمالك مهددا بالإيقاف 6 مباريات، بسبب سلوكه المشين مع جماهير الاهلي قبل بداية المباراة.



وفي حالة تسجيل الواقعة في تقرير حكم المباراة أو المراقبين ستقوم لجنة المسابقات باتحاد الكرة بمناقشة التقرير وتطبيق اللائحة التي تنص على معاقبة أي لاعب يقوم بفعل مشين من 4 إلى 8 مباريات، مع تغليظ العقوبة في حالة التكرار.