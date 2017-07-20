تعاقدت إدارة نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، مع اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا، بعقد يمتد لموسمين، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي عبر بيان رسمي.

وكتب أهلي جدة عبر بيانه الذي بثه على وسائل الإعلام: «أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا (29 عاما) قادما من نادي كلوب بروج البلجيكي، بعقد يمتد لموسمين، مع خيار التجديد لموسم ثالث مع النادي».

ومثّل لاعب الوسط البرازيلي صفوف ساو كارلوس البرازيلي، ومن ثم انتقل إلى فيتيس الهولندي، قبل أن يرتدي شعار كوبنهاغن الدنماركي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، عقبها قرر الرحيل إلى الدوري البلجيكي للانضمام إلى كلوب بروج، وأخيرا اختار بوابة أهلي جدة في رحلته الاحترافية بالدوري السعودي.

النصر إلى مصر

على صعيد آخر، أنهى فريق الكرة بنادي النصر السعودي معسكره الخارجي في تركيا، تحضيرا للموسم الجديد الذي ينطلق بخوضه منافسات البطولة العربية للأندية لكرة القدم في مصر.

وتستضيف مصر البطولة العربية في القاهرة والإسكندرية من السبت المقبل حتى الخامس من شهر أغسطس، حيث سيشارك النصر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الزمالك المصري، والفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.

وكتب النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعثة العالمي ستغادر تركيا إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية».

وانضم لبعثة النصر لاعبه الجدد المهاجم الليبيري وليام جيبور، المنضم من الوداد البيضاوي المغربي، إلى جانب المهاجم البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا المنضم لموسم واحد على سبيل الإعارة من الجزيرة بطل الإمارات.

وكذلك انضم المدافع المغربي سعد لكرو القادم من الدفاع الحسني الجديدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضا.