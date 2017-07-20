القاهرة - سامي عبد الفتاح

حالة من التردد والحيرة تسيطر على ادارة الزمالك بشأن المدرب البرتغالي اوغستو ايناسيو، ما بين التخلص منه واقالته، بعد فشله في بطولة افريقيا، وخسارته امام الاهلي، أو الابقاء عليه للحفاظ على استقرار الفريق الذي سيخوض الاسبوع المقبل البطولة العربية، ثم وضع خطة الإعداد للموسم الجديد.

ورغم حالة الحيرة، فقد استقرت ادارة الزمالك على الإستعانة بجيل نجوم الزمالك القدامى، من اصحاب البطولات، مع الإبقاء المؤقت على ايناسيو، لحين العثور على مدرب اجنبي آخر اقوى وافضل مع تغيير في الجهاز المعاون بتعيين ايمن منصور مديرا للكرة وعصام مرعي مدربا عاما، الا ان الأول اعتذر، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الثاني.

وكشف أيمن منصور أنه حضر اجتماعا قبل مباراة الاهلي مع رئيس الزمالك في حضور فاروق جعفر، ورفض المنصب بدعوى أنه ليس مجال تخصصه، لأنه مدرب فقط.

كما أعلن مرتضى منصور عن تشكيل لجنة للكرة من حازم امام وايمن يونس وفاروق جعفر، الا ان حازم اعتذر ايضا.

وبالامس قاد ايناسيو مران الفريق من جديد، استعدادا للبطولة العربية، عقد قبل المران اجتماعا مع اللاعبين، لإزالة آثار الخسارة الأخيرة امام الاهلي، وطالبهم بروح جديدة في منافسات البطولة العربية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة العربية مع أندية النصر السعودي، العهد اللبناني والفتح الرباطي المغربي.

وتظهر في هذه البطولة الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، ومنها الغاني بنيامين أشيامبونغ والثنائي حازم إمام وإبراهيم عبد الخالق العائدين من رحلة اعارة.

الشناوي يخضع للتحقيق

وفي شأن آخر، خضع حارس مرمى نادي الزمالك أحمد الشناوي للتحقيق في اسباب غيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة، مشيرا الى انه حضر اجتماعا مع رئيس النادي مرتضى منصور لتوضيح حقيقة موقفه، وانه لم يمتنع عن المباريات الا بسبب الاصابة، مؤكدا انه يخضع الآن لبرنامج علاجي، وسيعود للعب بمجرد الشفاء.

أزارو يستعد للظهور الأول

وتستعد الوجوه الجديدة في النادي الاهلي للظهور الأول لها مع الفريق الاحمر، ومنهم اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق المنضم حديثا من الدفاع الجديدي، والذي أكد انه فضل الرحيل للأهلي على العديد من الأندية الأوروبية منها ستاندارد لييج البلجيكي ومونبلبيه الفرنسي.

وأشار إلى أن الأهلي فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية واسعة، متمنيا أن يساهم في صناعة التاريخ بحصد البطولات مع الشياطين.

وأوضح أنه ينتظر المشاركة مع الأهلي في البطولة العربية، والظهور الأول بالقميص الأحمر.

تأهل سموحة في الكأس

على صعيد آخر، اقتنص فريق سموحة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، عقب تغلبه على نظيره مصر للمقاصة بهدف نظيف على ستاد القاهرة.

سجل هدف سموحة المدافع محمود عزت في الدقيقة 96، بعد أن فرض التعادل دون أهداف كلمته على مجريات اللقاء الذي امتد إلى 120 دقيقة.

وصعد سموحة بهذا الفوز لمواجهة الأهلي يوم 10 أغسطس المقبل، في نصف نهائي كأس مصر، بينما يلعب الزمالك مع المصري البورسعيدي في نفس الدور.