سيرتفع عدد المنتخبات المنافسة في نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم إلى 24 فريقا، وسيتغير توقيت البطولة لتقام في يونيو ويوليو، لكن ستستمر اقامتها كل عامين طبقا لتوصيات حول شكل البطولة طرحت خلال مؤتمر في المغرب.

وجاءت التوصيات خلال ورشة عمل ناقشت مستقبل اللعبة في القارة وشارك فيها معظم قادة الاتحاد الافريقي ويتوقع أن يتم التصديق عليها.

وبسبب إقامة البطولة كل عامين في يناير يتعرض اللاعبون البارزون في مسابقات الدوري الكبرى بأوروبا إلى ضغط بين الرغبة في تمثيل بلادهم ومواصلة الالتزام مع الأندية التي يلعبون بها نظرا لأنها تقام في منتصف الموسم في أوروبا.