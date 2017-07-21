استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة السوبر المصري بالسعودية، والذي يجمع بين الأهلي بطل الدوري وبطل الكأس الذي سيتحدد يوم 15 أغسطس المقبل، وتحديدا ملعب الجوهرة المشعة، بعد إقامة السوبر في الموسمين الماضيين بالإمارات ولقيت التجربة نجاحا كبيرا، وتلقى اتحاد الكرة أكثر من عرض لاستضافة السوبر المصرى وعلى رأسها من البحرين والكويت، الى جانب السعودية والإمارات، قبل أن يستقر اتحاد الكرة على العرض السعودي.

ومن المقرر ان يقام الدور نصف النهائي لكأس مصر يوم 9 أغسطس المقبل، يجمع إحدى المباراتين بين الأهلي وسموحة، والأخرى بين الزمالك والمصري، ويصعد الفائزان الى المباراة النهائية يوم 15 أغسطس.